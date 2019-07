5 produktów, które niby mają odchudzać, a w rzeczywistości sprzyjają tyciu. Też po nie sięgasz

Czy „dietetyczny” aby na pewno oznacza „zdrowy”? Czy sięganie po produkty odtłuszczone faktycznie sprzyja utracie masy ciała? Czy lepiej stosować pozbawione kalorii słodziki czy naturalny cukier? Czy wiesz, że płatki śniadaniowe, po które sięgać każdego dnia wcale nie muszą być „fit”, chociaż na opakowaniu jest napisane, że zawierają pełne ziarno? A może sięgać po batoniki energetyczne lub proteinowe (nawet w ramach posiłku), bo jesteś przekonany, że to niezbędny element wszystkich wyznawców „fit życia”?

Każdego dnia stajemy przed wyborem, co jeść, aby zachować dobre zdrowie i szczupłą sylwetkę. Problem w tym, że często wybieramy drogę na skróty – wierzymy w hasła, nie analizując, w jaki sposób dany produkt wpływa na nasz organizm i czy możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego?

5 produktów, które niby mają odchudzać, a w rzeczywistości sprzyjają tyciu

Batony energetyczne i proteinowe

Batony energetyczne i batony proteinowe są powszechnym zamiennikiem posiłków. Chociaż niektóre z tych pasków są rzeczywiście zdrowe, ważne jest, aby czytać etykiety. Niektóre z tych produktów są naładowane dodatkowym cukrem i kaloriami. Dużym błędem, który niektórzy ludzie popełniają, jest podjadanie batonów energetycznych lub proteinowych, siedząc przy biurku przez osiem godzin. Ze względu na dużą gęstość kaloryczną, należy spożywać je wtedy, gdy jesteśmy wyjątkowo aktywni.



Gotowe dania

Główny problem polega na tym, że nie wiemy z czego właściwie przygotowane są te produkty. Oczywiście, możemy przeczytać skład, ale na ogół koncentrujemy się na ilości kalorii. Tymczasem w takim daniu może znajdować się mnóstwo węglowodanów i tłuszczów trans. Nawet jeśli uda nam się znaleźć produkt odtłuszczony, może się okazać, że ma wysokie stężenie sodu, rafinowanych węglowodanów i dodatków lub konserwantów.



Płatki śniadaniowe

Czy aby na pewno dokładnie czytamy ich skład? Ileż to razy wybraliśmy dany produkt śniadaniowy tylko dlatego, że na opakowaniu jest napisane, że został wyprodukowany z pełnego ziarna? A czy sprawdzamy, ile dodatkowego cukru zostało dosypane do opakowania? Może się okazać, że nasze śniadanie tylko pozornie jest "zdrowe", a w rzeczywistości może sprzyjać tyciu.



Jogurty typu "light"

Kolejna grupa produktów, które cieszą się ogromną popularnością wśród osób dbających o figurę. Dlaczego jogurt niskotłuszczowy jest niezdrowy? Ponieważ dla równowagi zawiera mnóstwo dodatkowego cukru. W trwającym 11 lat badaniu z udziałem ponad 18 000 zdrowych kobiet, opublikowanym w The American Journal of Clinical Nutrition, naukowcy wykazali, że spożywanie wysokotłuszczowych produktów mlecznych było związane z zapobieganiem przyrostowi masy ciała lub utratą masy ciała zarówno u kobiet w średnim wieku, jak i starszych. Jednak kobiety, które jadły więcej niskotłuszczowych produktów mlecznych, były bardziej narażone na nadwagę lub otyłość.



Dietetyczne napoje

Sięgamy po dietetyczne napoje typu "light" z nadzieją, że nie będą powodowały tycia. Tymczasem możemy się mocno zdziwić. W metaanalizie z 2017 r. z 30 niezależnych badań i 7 badań z randomizowanych, opublikowanej w czasopiśmie Canadian Medical Association naukowcy doszli do następujących wniosków na temat sztucznych substancji słodzących (takich jak te zawarte w napój dietetyczny): nie ułatwiają one kontrolowania wagi, ich częste spożywanie jest związane z wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) i większym obwodem talii, częste spożycie wiąże się z większym ryzykiem choroby kardiometabolicznej (otyłość centralna, zaburzenia rónowagi lipidowej, nadciśnienie, upośledzona tolerancja glukozy).Czytaj także:

