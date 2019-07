Grzeszki żywieniowe. Te nawyki mogą zrujnować twoją dietę

Jedni mają słabość do słodyczy, drudzy do chipsów, a jeszcze inni do fast-foodów. Każdy z nas może wymienić produkt, któremu nie potrafi się oprzeć. Sporadycznie spożywany nie zrujnuje naszego odchudzania. Ale co, jeśli tych produktów jest cała lista, a nasza silna wola zawodzi?

Czasem od wiedzy o tym jak jeść, przydatniejsza może się okazać wiedza, jak tego nie robić. Choć podstawy zdrowego żywienia mamy przyswojone, to wciąż zdarzają nam się grzeszki, które rujnują całą naszą dietę. Przecież powszechnie wiadomo, że zdrowa dieta powinna bazować na warzywach i owocach, orzechach, tłuszczach pochodzenia roślinnego, chudym białku. Nie powinno zabraknąć w niej tej probiotyków, błonnika i dużej ilości wody. W teorii brzmi świetnie i pewnie wiele osób trzyma się tych podstawowych zasad, ale nawet im zdarza się czasem zgrzeszyć. Jak nie jeść? Najczęstsze grzeszki żywieniowe Jedząc w biegu i na mieście nie zwracamy uwagi na to, ile posiłków dziennie jemy, jak duże są porcje i jak wiele kalorii pochłaniamy.



Zapominamy, że małe porcje nie oznaczają niskiej kaloryczności dania. Dowiedz się, czym jest gęstość kaloryczna.



By zaspokoić głód wystarczyć może 3/4 porcji.



Jesz w pośpiechu, nie dając mózgu szansy na odebranie sygnału z żołądka, że jesteś już najedzony. Możesz ocknąć się... w połowie dokładki.



Objadasz się w weekend.



Jesz przed telewizorem lub komputerem.



Omijasz posiłki, choć czujesz głód.

