Jak wytrwać na diecie? 6 wskazówek, które ułatwiają odchudzanie

Kupuj rozsądnie

Zawsze wybieraj się do sklepu z listą zakupów i pełnym żołądkiem. Nie kupuj na zapas i omijaj zbiorcze opakowania - dotyczy to w szczególności produktów, które mają krótki termin przydatności do spożycia. Wiele produktów, które kupujesz codziennie, może być obciążonych wysokim poziomem cukru, tłuszczów trans i szkodliwych pestycydów. Czytanie etykiety pomaga stać się świadomym konsumentem i zapobiega przypadkowemu wrzucaniu do koszyka śmieciowego jedzenia. Zdarza się też, że produkty z kategorii light, przerażają swoim składem. Czytanie etykiet to podstawowa zasada na zakupach!



Szukaj profesjonalnego wsparcia

Najlepiej znaleźć kogoś, kto posiada wiedzę z zakresu dietetyki, aktywności fizycznej i psychologii. Zawód diet coacha staje się coraz popularniejszy, a ponieważ psychika odgrywa ogromną rolę w całym procesie odchudzania, nie powinniśmy wzbraniać się przed szukania pomocy u specjalisty.



Jedz w skupieniu i słuchaj swojego organizmu

Skończ z bezsensownym jedzeniem posiłków przed telewizorem czy komputerem. Nie jedz w biegu. Naucz się celebrować posiłki, zacznij poznawać nowe smaki. W ten sposób łatwiej będzie ci kontrolować swój apetyt, ale też bez problemu uzupełnisz swoje notatki pod koniec dnia. Gdy konsumpcja posiłku jest czynnością poboczną, tracimy kontrolę nad tym, ile i czego zjadamy.



Nie wywracaj swojego życia do góry nogami

Przejście na dietę często jest jak skok na głęboką wodę. Radykalna zmiana nawyków żywieniowych może jednak doprowadzić do katastrofy. Raz, że bardzo trudno zapanować nad swoimi dotychczasowymi nawykami, a dwa - każde odstępstwo od diety traktujemy jak życiową porażkę. Ważne więc, by nie zadręczać się, gdy pojawią się małe grzeszki, ale też nie przymykać na nie oka. Myśl pozytywnie o swoim odchudzaniu, jak o szansie na poprawę zdrowia i samopoczucia.



Ustal realny plan

Masz do zrzucenia 20 kg? Nie łudź się, że uda ci się zdrowo schudnąć w 2 miesiące. Musisz jednak wyznaczyć sobie jakiś realny cel. 4 kg miesięcznie brzmi rozsądnie, prawda? Cele są ważne, ponieważ dają jakieś odniesienie, są jak bicz i pomagają monitorować efekty. Samo założenie "muszę schudnąć" często jest niewystarczające.



Rób notatki

Tak, chodzi o to, byś dokładnie notował to, co jesz. Zadanie może i żmudne, ale daje dobre rezultaty. Naukowcy z University of Vermont w Burlington i University of South Carolina w Kolumbii odkryli, że monitorowanie diety jest bardzo skuteczne i znacznie łatwiejsze niż się wydaje. W badaniach wzięły udział 142 osoby (w większości były to otyłe kobiety). Uczestnicy mieli kontakt z dietetykami online i m.in. musieli zapisywać wszystko, co jedli. Samokontrola dietetyczna trwała 6 miesięcy, po czym naukowcy obliczyli, ile czasu zajęło ludziom zapisywanie swoich posiłków, a także ile schudli. Niektórzy stracili nawet 10 proc. swojej masy ciała. W pierwszym miesiącu osoby te spędzały średnio 23,2 minuty dziennie, zapisując co zjedli. Przed szóstym miesiącem wynik spadł znacząco do 14,6 minuty. Oznacza to, że z czasem notowanie stało się prostym nawykiem, nie było tak żmudne i czasochłonne. To jednak nie wszystko - zacznij notować także, jak się czujesz. Analizowanie własnych emocji może pomóc zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za tycie - np. jedzenie z nudów lub z powodu smutku.

