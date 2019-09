Dieta czekoladowa? Tak, istnieje coś takiego. Jakie daje efekty?

Diety możemy podzielić na trzy grupy, czyli zdrowe, niezdrowe i dziwne. Dieta czekoladowa zalicza się do dwóch z nich. Jakie są efekty stosowania diety czekoladowej? Dowiedz się więcej na ten temat i podejmij świadomą decyzję odnośnie do wyboru diety odchudzającej.

Czy jedzenie czekolady może odchudzać?

Każde dziecko wie, że czekolada jest kaloryczna i spożywana w nadmiarze szkodzi nie tylko zębom, ale także powoduje szybkie przybieranie na wadze. Okazuje się, że powstała specjalna dieta, która bazuje właśnie na czekoladzie i choć jest dość krótka, bo trwa jedynie 3 dni, to ma zapewniać bardzo dobre efekty odchudzania.

Gorzka czekolada – właściwości

Gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao jest wartościowym składnikiem każdej diety, także tej odchudzającej, jednak sama w sobie nie pozwoli nam szybko schudnąć. Dostarcza do organizmu cenne witaminy i minerały, wpływającą na spalanie tłuszczu teobrominę, dodającą energii kofeinę oraz naturalne antyoksydanty, ale dieta oparta jedynie na czekoladowych specjałach to dość kontrowersyjny i krótkotrwały sposób na redukcję zbędnych kilogramów.

Dieta czekoladowa – zasady

Odchudzanie czekoladą wydaje się dość nieprawdopodobne i faktycznie takie jest. Dieta czekoladowa nie wymaga od nas katowania się długotrwałymi kuracjami i ma zapewniać doskonale efekty w ciągu kilku dni spożywania słodkich posiłków, które trzeba poprzedzić zjedzeniem 2 kostek gorzkiej czekolady. Warto wiedzieć, że jest to dieta 1000 kcal, a wszystkie kuracje o tak niskiej kaloryczności mogą powodować dość szybki efekt jo-jo.

Ważną zasadą diety czekoladowej jest zjadanie na pół godziny przed śniadaniem i obiadem 2 kostek gorzkiej czekolady z zawartością naturalnego kakao powyżej 90%; ostatnią porcję wartościowych, czekoladowych kalorii trzeba zjeść około godziny 16. Dużą rolę w diecie czekoladowej odgrywają przyprawy, które ułatwiają spalanie tkanki tłuszczowej – do posiłków trzeba dodawać kardamon, cynamon, ostre papryczki oraz świeży imbir.

Ważne: diety czekoladowej nie należy stosować dłużej niż 3 dni, bo może spowodować poważne niedobory żywieniowe.

Dieta czekoladowa – jadłospis

Jadłospis diety czekoladowej został ułożony z dość dużą fantazją. Znajdziemy w nim w większości potrawy z czekoladą, które pokocha każdy łasuch.

W jadłospisie diety czekoladowej znajdziemy, m.in.:

słodkie musli czekoladowe z rodzynkami,



naleśniki z polewą czekoladową, bananami i chili,



owoce polane czekoladą z kardamonem,



czekoladowe babeczki.

Jadłospis uwzględnia też niewielkie ilości naturalnego twarożku, mleka lub jogurtu, orzechy, migdały oraz pieczywo chrupkie.

6 kostek gorzkiej czekolady dziennie i inne słodkie posiłki mają nam zapewnić szybkie odchudzanie, jednak w rzeczywistości może być zgoła inaczej, bo dieta ta nie dostarcza do organizmu odpowiedniej ilości wartościowego białka pod postacią np. chudego mięsa lub ryb, węglowodanów złożonych (kasze, pieczywo pełnoziarniste), a także żadnych warzyw, które są podstawą zdrowych diet odchudzających.

Dieta czekoladowa – efekty

Jakie efekty odchudzające zapewnia dieta czekoladowa? Spadek wagi na tej kuracji to kilka kilogramów, jednak wcale nie musi być on związany ze spaleniem zbędnego tłuszczu, ale utratą nagromadzonej w organizmie wody i spalaniem tkanki mięśniowej, bo dieta czekoladowa nie dostarcza do organizmu odpowiedniej porcji podstawowych składników odżywczych. Jest ona też wyjątkowo niskokaloryczna, więc może zakończyć się szybkim efektem jo-jo. Chcąc wypróbować na sobie działanie diety czekoladowej, trzeba wiedzieć o tym, że pomimo spożywania czekolady, która wpływa na poprawę nastroju, może się ona wiązać z pogorszeniem samopoczucia.

Dieta czekoladowa należy do grupy diet dziwnych i niezdrowych, jednak ma ona jedną zaletę, mianowicie, 3 dni jedzenia czekoladowych specjałów to doskonały sposób na nabawienie się długotrwałego wstrętu do czekolady.

