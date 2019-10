Jak ograniczyć kalorie bez głodzenia się? 3 skuteczne rady

Deficyt kaloryczny jest konieczny do utraty wagi. Kiedy dostarczamy organizmowi nieco mniej kalorii niż potrzebuje, zaczyna wykorzystywać rezerwy tłuszczu. Jednak wiele osób tak bardzo obniża kalorie, że cały czas czuje się głodna. Jest to nie tylko nieprzyjemne, ale w rzeczywistości nie pomoże stracić tłuszczu. Najlepszym sposobem na sukces w odchudzaniu jest stworzenie niewielkiego deficytu kalorycznego i dokonywanie mądrych wyborów żywieniowych.

Drastyczne ograniczenie kalorii w rzeczywistości spowalnia metabolizm i sprawia, że trudniej jest schudnąć. Później też niewiele potrzeba, żeby zacząć przybierać na wadze. Bezpieczne będzie zredukowanie łacznej liczby o 500 kalorii. To pozwoli schudnąć powoli. Jest to jednak wartość orientacyjna. Warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych w siedzi, by obliczyć swoje podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne na utrzymanie podstawowych funkcji i zredukować liczbę kalorii o 15-20 proc.

Najlepiej jednak podejść do sprawy indywidualnie i przeanalizować swoje tygodniowe menu. Pomaga to zidentyfikować obszary, w których możesz być w stanie ograniczyć nadmiar żywności i napojów lub źródła podstępnych kalorii.