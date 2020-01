Jak schudnąć po ciąży?

Ciąża jest szczególnym czasem w życiu każdej kobiety i zwykle pozostają po niej ciążowe kilogramy, których każda młoda mama chce jak najszybciej się pozbyć. Niestety, nie zawsze jest to łatwe, choć wyglądające idealnie tuż po porodzie celebrytki i gwiazdy szklanego ekranu przeczą temu, że ciąża może spowodować problemy z pozbyciem się nabytych w niej krągłości. Jak szybko schudnąć po ciąży?

Jak schudnąć po porodzie?

Niektóre kobiety tyją w ciąży jedynie kilka lub kilkanaście kilogramów. Innym przybywa ich znacznie więcej, co ma związek m.in. z wyjściową wagą ciała przyszłej mamy, budową jej sylwetki oraz trybem życia i sposobem odżywiania. Kobiety, które przed ciążą były szczupłe i zdrowo się odżywiały przez ciążowe 9 miesięcy, tyją zwykle mniej, choć nie jest to sztywną regułą. Faktem jest to, że brak problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i aktywny tryb życia przed ciążą mogą ułatwiać powrót do szczupłej sylwetki po porodzie na odwrót – u kobiet z nadwagą i otyłością, które pojawiły się przed ciążą, zgubienie ciążowych kilogramów może być sporym problemem.

Podstawową zasadą odchudzania po porodzie jest zdrowy rozsądek. Po urodzeniu dziecka nie można się głodzić oraz stosować bardzo restrykcyjnych diet, bo osłabiony organizm potrzebuje optymalnej ilości wszystkich składników odżywczych, aby jego funkcjonowanie powróciło do normy. Połóg nie powinien być czasem testowania różnych diet i niesprawdzonych modeli żywieniowych. W tym czasie kobieta potrzebuje szczególnie dużo sił i energii do opieki nad dzieckiem oraz musi zadbać o swoje zdrowie, aby uniknąć m.in. anemii. Odchudzanie komplikuje także karmienie naturalne, które staje się coraz bardziej popularne wśród świeżo upieczonych mam. Mleko mamy jest najlepszym pokarmem dla noworodków i niemowląt do 6-miesiąca życia, co potwierdzają liczne badania naukowe, dlatego nie warto go tracić, decydując się na stosowanie restrykcyjnych diet.

Karmiąc piersią, można też szybciej zrzucić ciążowe kilogramy, ale tylko wówczas, gdy kobieta zdrowo i racjonalnie się odżywia. Stosowanie typowych diet eliminacyjnych w okresie laktacji jest polecane jedynie w przypadku podejrzenia alergii pokarmowej u dziecka. Oczywiście, karmienie piersią wymaga pewnych ograniczeń żywieniowych, bo do pokarmu przenikają substancje pochodzące z pożywienia młodej mamy, dlatego trzeba pamiętać o stosowaniu diety bogatej w naturalne i nieprzetworzone produkty spożywcze oraz unikaniu spożywania pokarmów, które mogą powodować kolki u dziecka, czyli potraw ciężkostrawnych i o działaniu wzdymającym.

4 zasady odchudzania po ciąży

1. Regularne spożywanie posiłków

Młoda mama musi regularnie się odżywiać. Jest to ważne nie tylko w przypadku kobiet, które chcą schudnąć po ciąży, bo pierwsze miesiące po porodzie wiążą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem organizmu na substancje odżywcze. Jedzenie w biegu oraz sięganie po przypadkowe produkty spożywcze może zakończyć się nie tylko pojawieniem się nieprzyjemnych dolegliwości np. zawrotów głowy i nadmiernego zmęczenia, ale także sprzyja rozwojowi anemii.

2. Odżywianie się zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia

Piramida Zdrowego Żywienia pomaga ułożyć codzienny jadłospis zgodnie z zaleceniami lekarzy i dietetyków. Warto też pamiętać o dopasowaniu kaloryczności posiłków do indywidualnych potrzeb organizmu, które zwiększają się z powodu nieprzespanych nocy, ciągłej gotowości i stresu młodej mamy. Nie zawsze więcej musi oznaczać gorzej dla naszej sylwetki. Po ciąży trzeba jeść, nawet gdy chcemy schudnąć, bo inaczej negatywnie wpłyniemy na stan zdrowia. Nie zawsze skutki nieodpowiedzialnego odchudzania po ciąży widoczne są od razu. Często zdarza się, że ujawniają się po dłuższym czasie, wpływając na osłabienie kości oraz zębów i prowadząc do wczesnego rozwoju zmian osteoporotycznych.

3. Odpowiednia ilość snu

Zdrowy sen to w przypadku młodych mam „towar deficytowy”. Niestety, brak snu wpływa na nasz apetyt oraz metabolizm, co skutkuje problemami z redukcją ciążowych kilogramów. Każda młoda mama powinna pamiętać o tym, że jej zdrowie i samopoczucie wpływa na stan emocjonalny i rozwój dziecka. Dobrym wyborem jest krótka drzemka, kiedy maluch śpi, nawet jeżeli miałaby się ona odbyć kosztem zaniedbania niektórych obowiązków domowych – naczynia można pozywać później, a nieuprasowana sterta ubrań na pewno nie spowoduje, że ziemia zacznie kręcić się w drugą stronę.

4. Codzienna aktywność fizyczna

Młode mamy nie mogą narzekać na brak okazji do aktywności. Codzienne obowiązki, noszenie dziecka, spacery oraz zabawy doskonale spalają kalorię i są równie skutecznym sposobem na wsparcie redukcji zbędnych kilogramów, jak wizyta na siłowni. Warto ruszać się jak najczęściej, wybierając aktywność na świeżym powietrzu. Z kilkumiesięcznym niemowlęciem można wykonywać bezpieczne ćwiczenia, które dodatkowo przyśpieszą redukcję ciążowych kilogramów.

Czytaj także:

Nie chce ci się ćwiczyć? Dzięki tym czynnościom schudniesz bez większego wysiłku