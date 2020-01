Trening pośladków w domowym zaciszu – jak wykonać?

Blogerka i podróżniczka Anna Skura pokazała, jakie ćwiczenia można wykonać w domowym zaciszu. Jak wzmocnić mięśnie pośladków?

Skakanie na skakance – ile kalorii można spalić?

Każdy kto skakał na skakance choćby minutę, doskonale wie, że jest to rewelacyjne ćwiczenie, które podnosi tętno i pozwala szybko spalać kalorie. Niektóre źródła podają, że w ciągu godziny intensywnego skakania można spalić nawet... 1300 kalorii. Pytanie, kto da radę tak długo skakać? Raczej niewiele osób. Nie ma się jednak co zniechęcać, nawet 20 czy 30 minut skakania na skakance pozwoli spalić kilkaset kalorii. To może być rozwiązanie idealne dla ciebie, jeśli nie lubisz zwykłych ćwiczeń.

Co daje skakanie na skakance?

Poza oczywistym spalanie kalorii w ekspresowym tempie, skakanie na skakance niesie mnóstwo korzyści dla zdrowia i urody. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonać krótką rozgrzewkę. Pomaga to przygotować mięśnie i tkanki łączne kończyn dolnych do treningu.

Skakanka może zwiększyć elastyczność i sprężystość mięśni nóg, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka urazów kończyn.



Całe ciało staje się smuklejsze, ale też silniejsze i jędrniejsze.



Skakanie na skakance pozwala rzeźbić mięśnie nóg i pośladków.



Skakanka wymaga cyklicznych ruchów całego ciała, co doskonale wpływa na koordynację. Poprawia komunikację układu nerwowego między mózgiem, nadgarstkami i mięśniami kończyn dolnych.



Skakanie na skakance wzmacnia kości i stawy (przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnij się, czy możesz je wykonywać – niektóre choroby i przebyte urazy mogą być istotnym przeciwwskazaniem).

Podczas skakania tętno bardzo szybko rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Taki trening doskonale wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.



Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na metabolizm, przyspieszając go.

Sport gwarantuje wyrzut endorfin, które wprawiają nas w dobry nastrój. Jeśli dodatkowo przypomnimy sobie czasy dzieciństwa, dobry humor mamy zapewniony.

Skakanka to domowy sprzęt cardio, w który naprawdę warto zainwestować.

