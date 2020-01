Schudł ponad 30 kg w pół roku, skacząc na skakance. Jak wybrać odpowiedni przyrząd i jak skakać z głową?

Jak wykonać domowy trening na skakance? Opowiedzieli o tym pasjonaci skakania Damian Warias i Kacper Wicherek. A jak ze skakaniem na skakance poradził sobie prezenter pogody Bartek Jędrzejak?

Skakanie na skakance – ile kalorii można spalić?

Każdy kto skakał na skakance choćby minutę, doskonale wie, że jest to rewelacyjne ćwiczenie, które podnosi tętno i pozwala szybko spalać kalorie. Niektóre źródła podają, że w ciągu godziny intensywnego skakania można spalić nawet... 1300 kalorii. Pytanie, kto da radę tak długo skakać? Raczej niewiele osób. Nie ma się jednak co zniechęcać, nawet 20 czy 30 minut skakania na skakance pozwoli spalić kilkaset kalorii.

Co daje skakanie na skakance?

Poza oczywistym spalanie kalorii w ekspresowym tempie, skakanie na skakance niesie mnóstwo korzyści dla zdrowia i urody. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonać krótką rozgrzewkę. Pomaga to przygotować mięśnie i tkanki łączne kończyn dolnych do treningu.

Skakanka może zwiększyć elastyczność i sprężystość mięśni nóg, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka urazów kończyn.



Całe ciało staje się smuklejsze, ale też silniejsze i jędrniejsze.



Skakanie na skakance pozwala rzeźbić mięśnie nóg i pośladków.



Skakanka wymaga cyklicznych ruchów całego ciała, co doskonale wpływa na koordynację. Poprawia komunikację układu nerwowego między mózgiem, nadgarstkami i mięśniami kończyn dolnych.



Skakanie na skakance wzmacnia kości i stawy (przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnij się, czy możesz je wykonywać – niektóre choroby i przebyte urazy mogą być istotnym przeciwwskazaniem).

Podczas skakania tętno bardzo szybko rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Taki trening doskonale wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.



Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na metabolizm, przyspieszając go.

Sport gwarantuje wyrzut endorfin, które wprawiają nas w dobry nastrój. Jeśli dodatkowo przypomnimy sobie czasy dzieciństwa, dobry humor mamy zapewniony.

Skakanka to domowy sprzęt cardio, w który naprawdę warto zainwestować.

Jak wybrać odpowiednią skakankę?

Najlepiej sprawdzą się lekkie skakanki, których lina jest wykonana z tworzywa sztucznego. Najważniejsza jest jednak długość skakanki. Stań na środku linki i podnieś rączki. Powinny znajdować się nieco powyżej pach – to skakanka o idealnej dla ciebie długości.

Skakanie na skakance z dziećmi

Jeśli nie masz jeszcze skakanki w domu, kup dwie – dla siebie i dla dziecka. Będą się różnić długością sznura i masywnością rączek. Zróbcie zawody, kto dłużej skacze bez skuchy. Dobra zabawa w rodzinnym gronie gwarantowana, a ty przy okazji spalisz mnóstwo kalorii. Czy może być lepszy sposób na odchudzanie?

