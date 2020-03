Dlaczego nie chudnę? 5 możliwych przyczyn

Dlaczego nie mogę schudnąć? To pytanie zadaje sobie wiele osób, nie tylko kobiet. Także mężczyźni mają problemy z odchudzaniem, jednak są one zwykle spowodowane innymi czynnikami. W przypadku płci pięknej częstą przyczyną braku efektów odchudzania są m.in. zaburzenia hormonalne, które przez długi czas mogą nie powodować wyraźnych objawów chorobowych.

Jak szybko schudnąć?

Szybko nie zawsze znaczy skutecznie, dlatego osoby stawiające na ekspresowe diety często wpadają w błędne koło odchudzania. Dzieje się tak ze względu na działanie kilku czynników, wśród których dominujący wpływ na brak efektów odchudzania mają:

zbyt mała kaloryczność posiłków,



monotonny jadłospis,



eliminowanie z codziennego menu podstawowych składników odżywczych,



ślepa wiara w „cudowne” działanie suplementów, które mają pomóc schudnąć bez wyrzeczeń,



nieprawidłowe podejście do odchudzania,



wolny metabolizm, który jest efektem częstego stosowania restrykcyjnych diet.

Szybkie diety zwykle nie okazują się skuteczne, bo zakładają przede wszystkim drastyczne ograniczenie ilości spożywanych kalorii. Choć początkowo zachęcają do wyrzeczeń, powodując nagły spadek masy ciała, to w dłuższej perspektywie czasu kończą się efektem jo-jo, co nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Aby skutecznie schudnąć, trzeba poznać głównych wrogów odchudzania, czyli czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które powodują brak efektów stosowanej diety.

Dlaczego nie chudnę? 5 częstych przyczyn problemów z redukcją tkanki tłuszczowej

1. Nieprawidłowo dobrana dieta odchudzająca

Wybór diety ma ogromny wpływ na efekty odchudzania. Wbrew pozorom, mała kaloryczność codziennego jadłospisu nie musi przekładać się na efektywną redukcję tkanki tłuszczowej. Wybierasz dietę, która ma pomóc schudnąć kilka kilogramów w ciągu tygodnia? Popełniasz błąd! Żeby schudnąć, trzeba odpowiednio się odżywiać, bo inaczej zamiast tkanki tłuszczowej pozbędziesz się jedynie tkanki mięśniowej, co nie jest celem odchudzania. Redukcja tkanki tłuszczowej wymaga stosowania optymalnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb organizmu diety, bo tylko wówczas okaże się efektywna i pozwoli uniknąć efektu jo-jo. Nie powinna to być restrykcyjna dieta eliminacyjna (o ile nie ma wskazań medycznych do jej zastosowania), a także żaden z kontrowersyjnych modeli żywieniowych, które choć modne, powodują jedynie poważne szkody w organizmie.

2. Nieregularne spożywanie posiłków

Jesz mało i nieregularnie? Przez cały dzień się głodzisz, a wieczorem nadrabiasz żywieniowe zaległości? To częsty błąd osób na diecie, który skutkuje brakiem efektów odchudzania. Odżywiając się nieregularnie, dajemy naszemu organizmowi sygnał, że powinien zacząć gromadzić zapasy, dlatego nawet niewielkie posiłki powodują, że metabolizm zwalnia, co wiąże się z zahamowaniem spalania zbędnego tłuszczu.

3. Zaburzenia hormonalne

Nieprawidłowe działanie układu hormonalnego utrudnia redukcję zbędnych kilogramów i jest częstą przyczyną niekontrolowanego przybierania na wadze. Jeżeli diety okazują się nieskuteczne lub z pozoru zdrowe odżywianie powoduje tycie, to trzeba zgłosić się do lekarza i poszukać przyczyny problemu, którą często okazują się niedoczynność tarczycy oraz zespół policystycznych jajników.

4. Zaburzenia emocjonalne

Zajadanie emocji to kolejny z powodów braku efektów odchudzania. Zaburzenia emocjonalne są coraz częściej diagnozowaną przyczyną niekontrolowanego przybierania na wadze i prowadzą nie tylko do nadwagi, ale także otyłości olbrzymiej, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie i prowadzi do trwałego kalectwa oraz powolnej śmierci. Odchudzanie w przypadku osób, u których występują zaburzenia emocjonalne, wymaga przede wszystkim wsparcia doświadczonego psychoterapeuty, który pomoże odkryć przyczynę problemów.

5. Brak motywacji do działania

Wyznaczenie sobie realnego celu i dążenie do jego realizacji w sposób zdroworozsądkowy są równie ważne, jak wybór odpowiedniej diety. Brak motywacji do odchudzania skutkuje przede wszystkim osłabieniem naszej silnej woli, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem stosowania diety warto zastanowić się, dlaczego chcemy schudnąć i jakich realnych efektów oczekujemy.

