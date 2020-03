Czy Wielki Post sprzyja odchudzaniu?

Wielki Post to czas pokuty, wyrzeczeń i duchowej przemiany. Dla praktykujących katolików jest to okres szczególny, który pozwala przygotować się na spotkanie z powstałym z martwych Chrystusem. Tradycja chrześcijańska wymaga, aby w okresie Wieckiego Postu powstrzymać się od spożywania niektórych pokarmów, poświęcić więcej czasu na modlitwę oraz pamiętać o jałmużnie dla osób potrzebujących. W jaki sposób Wielki Post może nam pomóc w odchudzaniu?

40-dniowy post sposobem na odchudzanie?

Każdy katolik inaczej przeżywa Wielki Post. Dla niektórych osób jest to czas stosowania bardzo restrykcyjnej diety w celu pokuty za popełnione grzechy. Dla innych Wielki Post to okazja do zyskania motywacji w celu odchudzania. Każdy powód, który pozwala zadbać o zdrowie i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej jest dobry, jednak trzeba podchodzić do stosowanej z potrzeby ducha oraz ciała diety w sposób zdroworozsądkowy.

Poszczenie nie musi wiązać się z życiem o chlebie i wodzie, choć w niektórych kulturach tak właśnie jest. Chrześcijanie praktykują dwa rodzaje postu, czyli post jakościowy i post ilościowy.

Postanowienia wielkopostne często uwzględniają poszczenie, które sprzyja redukcji zbędnych kilogramów. Szczególnie korzystnie na zdrowie i wygląd sylwetki wpływa post ilościowy, który wymusza zmniejszenie porcji spożywanych pokarmów. Zgodnie z tradycją w czasie Wielkiego Postu powinno się unikać przejadania – można zjeść do syta tylko jeden posiłek. Oczywiście, dozwolone są pewne modyfikacje jadłospisu, które umożliwiają dostosowanie spożywanych posiłków do wieku oraz stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb organizmu.

Jak odchudzać się w czasie Wielkiego Postu?

Wielki Post może być sposobem na odchudzanie, jeżeli odpowiednio podejdziemy do komponowania codziennego menu. Ważne jest, aby nie popadać w skrajności, bo nie są one dobre dla naszego zdrowia. Nie należy całkowicie rezygnować z jedzenia, diametralnie zmieniać sposobu odżywiania i zapominać o tym, że dostarczona do organizmu wraz z pożywieniem energia powinna pozwolić nam normalnie funkcjonować. To ważne, bo nawet w przypadku osób poszczących w celach duchowych konieczne jest zadbanie o stan zdrowia, który może znacząco się pogorszyć podczas stosowania 40-dniowej, bardzo restrykcyjnej diety.

Aby Wielki Post sprzyjał odchudzaniu, warto zastanowić się nad tym, z jakich pokarmów jesteśmy w stanie całkowicie zrezygnować. Wiele osób w okresie poprzedzającym Wielkanoc rezygnuje ze spożywania słodyczy, napojów gazowanych oraz fast-foodów, co jest doskonałym sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów bez większych wyrzeczeń. Dobrym sposobem na poszczenie z pożytkiem dla zdrowia jest też rezygnacja z białego cukru, alkoholu oraz produktów wysoko przetworzonych na rzecz zdrowych pokarmów np. produktów pełnoziarnistych, chudego nabiału, jajek, owoców i warzyw. Post ilościowy zakłada ograniczenie ilości spożywanych pokarmów, więc możemy zrezygnować z wszystkich bezwartościowych przekąsek, które jedynie powodują przybieranie na wadze. W każdy piątek warto przejść na post jakościowy i zrezygnować z jedzenia mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, co również wpłynie pozytywnie na stan naszego zdrowia i pomoże pozbyć się zbędnych kilogramów.

Podsumowując, Wielki Post sprzyja odchudzaniu. Stosując przez 40-dni zdrową dietę, która nie będzie uwzględniała tuczących pokarmów, możemy schudnąć kilka kilogramów. Warto pamiętać, że czas Wielkiego Postu to także okazja do tego, aby na stałe wprowadzić do swojego życia zdrowe nawyki żywieniowe, które będą uwzględniały rezygnację z niektórych pokarmów i podjadania pomiędzy posiłkami, a także rozsądne podejście do wielkości spożywanych porcji.

