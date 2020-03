Zadbaj o formę podczas kwarantanny. Oto kilka prostych ćwiczeń

Jak zadbać o formę podczas kwarantanny? Większość obiektów sportowych takich jak siłownie, baseny, kluby fitness zostało zamkniętych z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Ludzie powinni unikać skupisk, nie powinni też korzystać z siłowni plenerowych. Wciąż można jednak trenować w domu. Oto zestaw prostych ćwiczeń do wykonania w domowych warunkach. Dzięki nim łatwiej o utrzymanie dobrej formy w czasie kwarantanny. Tym bardziej, że nie potrzeba do tych treningów specjalistycznego sprzętu.

1. Bieg w miejscu

Bieg w miejscu uaktywnia do działania wszystkie partie mięśni i doskonale modeluje sylwetkę oraz może być elementem rozgrzewki. Aby wykonać to ćwiczenie nie potrzeba praktycznie żadnych akcesoriów treningowych – wystarczy wygodna odzież oraz sportowe buty. Co więcej, biegnąc w miejscu, możemy w pełni skupić się na oglądaniu ulubionych programów, więc łączymy przyjemne z pożytecznym.

15-minutowy bieg w miejscu pozwala spalić około 130 kcal. Aby osiągnąć lepszy wynik, warto w czasie treningu naprzemiennie zmieniać tempo wykonywania ćwiczenia.

2. Przysiady

Przysiady to także ćwiczenia wyszczuplające, które pozwalają wyrzeźbić mięśnie nóg, pośladków i brzucha. W czasie 15-minutowego treningu można spalić około 90 kcal.

3. Klasyczne brzuszki

Brzuszki to kolejne proste i skuteczne ćwiczenie odchudzające; robione systematycznie, wzmacniają mięśnie brzucha oraz pleców i pozwalają pozbyć się nieestetycznych fałdek z okolicy talii. Ile kalorii spalają brzuszki? 15-minutowy trening pomaga spalić około 50-70 kcal.

4. Deska (plank)

Deska to modne ostatnio ćwiczenie, które uaktywnia mięśnie całego ciała i rewelacyjnie wpływa na zdrowie kręgosłupa. Ćwiczenie doskonale modeluje sylwetkę i spala kalorie, choć na początku może wydawać się dość trudne. Dla początkujących zaleca się 2-3 serie deski, które nie powinny trwać dłużej niż 30 sekund. Ćwiczenie to warto wykonywać w przerwie pomiędzy innymi ćwiczeniami. Rekordziści wytrzymują w pozycji deski nawet 40 minut.

Ilość spalonych kalorii w tym przypadku zależy od czasu, jaki jesteśmy w stanie wytrzymać w pozycji deski, ale nie kalorie są tutaj najważniejsze, a ogólny wpływ tego ćwiczenia na zdrowie i wygląd sylwetki.

5. Skakanie na skakance

Skakanie na skakance może być jednym z przyjemniejszych elementów treningu. Zaletą tego ćwiczenia jest doskonały wpływ na układ krążenia oraz różne partie mięśniowe. 15-minutowy trening ze skakanką spala około 150 kcal.

Po zakończeniu każdego treningu należy pamiętać o rozciągnięciu poszczególnych partii mięśniowych oraz odpowiednim nawodnieniu organizmu.

