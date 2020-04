Zaskakujące triki na spalenie kalorii... podczas siedzenia

Wszyscy słyszeliśmy o negatywnych konsekwencjach siedzącego trybu życia (a jeśli nie, obejmują one otyłość, cukrzycę typu II, choroby sercowo-naczyniowe i przedwczesną śmierć), ale większość z nas nadal spędza zbyt dużo czasu w takiej pozycji. Jeśli nasze nawyki żywieniowe pozostają przez cały czas takie same, pojawia się nadwyżka cukru we krwi, która przyczynia się do cukrzycy i innych zagrożeń związanych z wagą. Siedzący tryb życia może być jedną z rzeczy, które powstrzymują cię od smukłej sylwetki. Jak ograniczyć lub spalić kalorie podczas siedzenia?

1. Zmniejsz ciepło w pomieszczeniu

Ponieważ twoje ciało zużywa energię do ogrzania się, obniżenie temperatury może pomóc spalić więcej kalorii i uderzy w zapasy tłuszczu z brzucha. Zgodnie z badaniem w Diabetes, niższe temperatury subtelnie zwiększają skuteczność naszych zapasów brązowego tłuszczu. Dlaczego to jest ważne? Brązowy tłuszcz, w przeciwieństwie do bardziej powszechnej białej tkanki tłuszczowej, jest metabolicznie aktywny, ponieważ utrzymuje ciepło, pomagając spalić tłuszcz zgromadzony w brzuchu – co oznacza, że ​​możesz spalić kalorie podczas siedzenia.

2. Wymień krzesło na piłkę

Jeśli chcesz spalić kalorie podczas siedzenia i wzmocnić swoje mięśnie, zainwestuj w piłkę stabilizującą. Zamiana krzesła biurowego na piłkę stabilizującą pomoże wzmocnić rdzeń, plecy i nogi oraz spalić więcej kalorii w tym samym czasie. Według Jill Koegel, certyfikowanego dietetyka i sportowca, zamiana fotela na jedną z piłek sportowych może pomóc spalić dodatkowe 100 kalorii dziennie. Dodatkowo to świetny relaks dla dolnego odcinka kręgosłupa.

3. Trzymaj wodę zawsze na biurku

Utrzymywanie wody w pobliżu przez cały czas jest prostą, ale bardzo efektywną metodą. Ponieważ woda jest niezbędna do setek procesów metabolicznych, utrzymywanie nawodnienia organizmu zapewnia jego optymalne funkcjonowanie i zwiększa energię. W rzeczywistości małe badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism wykazało, że picie nieco ponad 2 szklanek wody faktycznie zwiększyło tempo metabolizmu uczestników o 30 procent w zaledwie 30 minut.

4. Zaopatrz się w zdrowe przekąski

Odpowiednie przekąski, które pomogą Ci poczuć się sytym – jak orzechy, grecki jogurt i hummus – mogą powstrzymać przejadanie się i utrzymać stały poziom energii. Jedząc je, warto usiąść gdzieś indziej niż przed komputerem i skupić jedynie na ich smaku; wielozadaniowość podczas jedzenia może zakłócać sygnały sytości docierające do mózgu.

