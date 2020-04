Posiadanie brązowego tłuszczu ma swoje plusy – pomaga spalić 15 proc. więcej kalorii

„Te badania poprawiają nasze rozumienie tego, jak działa brązowy tłuszcz u ludzi” – powiedział autor badania, dr n. Med. Florian W. Kiefer z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu w Austrii. „Odkryliśmy, że osoby z aktywnym brązowym tłuszczem spaliły o 20 kilokalorii więcej niż osoby bez niego”.

Naukowcy zidentyfikowali dwie grupy za pomocą skanu PET – te z aktywnym brązowym tłuszczem i bez niego. Przeanalizowali funkcję brązowego tłuszczu i wydatek energetyczny u tych osób przed krótkotrwałą ekspozycją na zimno i po nim, stwierdzając, że grupa z aktywnym brązowym tłuszczem nie tylko spala znacznie więcej kalorii, ale ma zdrowszy profil kwasów tłuszczowych we krwi.

„Musimy dokładniej zbadać ludzki brązowy tłuszcz, aby sprawdzić, czy ten organ może nas chronić przed chorobami metabolicznymi i sercowo-naczyniowymi” – powiedział Kiefer. Badania zostały opublikowane ww czasopiśmie Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Obniż temperaturę w mieszkaniu

Ponieważ twoje ciało zużywa energię do ogrzania się, obniżenie temperatury może pomóc spalić więcej kalorii i uderzy w zapasy tłuszczu z brzucha. Zgodnie z badaniem w Diabetes, niższe temperatury subtelnie zwiększają skuteczność naszych zapasów brązowego tłuszczu. Dlaczego to jest ważne? Brązowy tłuszcz, w przeciwieństwie do bardziej powszechnej białej tkanki tłuszczowej, jest metabolicznie aktywny, ponieważ utrzymuje ciepło, pomagając spalić tłuszcz zgromadzony w brzuchu – co oznacza, że ​​możesz spalić kalorie podczas siedzenia.