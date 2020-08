Czy można schudnąć, jedząc orzeszki ziemne?

Orzeszki ziemne mogą pomóc ci schudnąć na wiele sposobów. Wiele badań obserwacyjnych wykazało, że jedzenie orzeszków ziemnych jest związane z prawidłową wagą. Ponadto powiązano je z niższymi wskaźnikami otyłości.

Zapewniają uczucie sytości

W przeciwieństwie do innych przekąsek o wysokiej zawartości węglowodanów prostych, orzeszki ziemne są bogate w zdrowe tłuszcze, białka i błonnik, których trawienie zajmuje więcej czasu.

Jedno małe badanie z udziałem 15 uczestników wykazało, że dodanie do śniadania całych orzeszków ziemnych lub masła orzechowego prowadzi do zwiększenia uczucia sytości i bardziej stabilnego poziomu cukru we krwi.

Proste węglowodany są szybko wchłaniane do krwiobiegu i prowadzą do szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi, po którym następuje gwałtowny spadek. Może to powodować uczucie głodu wkrótce po jedzeniu. Orzeszki ziemne są trawione powoli i dłużej pozostają w żołądku. Pomaga to czuć się pełnym i usatysfakcjonowanym, umożliwiając dłuższe przerwy między posiłkami.

Wreszcie, orzeszki ziemne wymagają dłuższego żucia, co pozwala na wolniejsze spożywanie jedzenia. W rezultacie daje to twojemu ciału czas na wysłanie sygnałów sytości, które mogą zapobiec przejadaniu się.

Zawierają zdrowe tłuszcze

Orzeszki ziemne są bogate w zdrowe tłuszcze znane jako jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA). Dieta bogata w te tłuszcze została powiązana ze zmniejszeniem częstości występowania stanów zapalnych, otyłości i chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i cukrzyca.

Co więcej, spożywanie orzechów wiąże się z mniejszym ryzykiem długotrwałego przyrostu masy ciała. Niektórzy badacze przypuszczają, że wysoka zawartość nienasyconych tłuszczów w orzechach może poprawić zdolność organizmu do wykorzystywania zmagazynowanego tłuszczu jako energii. Mimo to potrzebne są dalsze badania.

Zapewniają niższe przyswajanie kalorii

Chociaż orzeszki ziemne są bogate w kalorie, możesz nie wchłonąć wszystkich dostarczonych przez nie kalorii. Kiedy jesz orzeszki ziemne, twoje zęby nie mogą ich rozbić na wystarczająco małe cząstki, aby zapewnić pełne trawienie, co oznacza, że ​​prawdopodobnie wchłaniasz mniej kalorii, podczas gdy reszta jest wydalana z odchodami.

W badaniu z udziałem 63 mężczyzn uczestnicy jedli całe orzeszki ziemne, masło orzechowe, olej arachidowy lub mąkę orzechową. Po porównaniu próbek kału ci, którzy jedli całe orzeszki ziemne, mieli znacznie większe ilości tłuszczu w stolcu, co wskazuje na niższą wchłanialność kalorii. Nie oznacza to jednak, że możesz jeść je bez umiaru. Przejadanie się pokarmami bogatymi w kalorie, takimi jak orzeszki ziemne, może nadal prowadzić do nadwyżki kalorii i ostatecznie utrudniać wysiłki związane z odchudzaniem. Na przykład 1/4 filiżanki (146 gramów) orzeszków ziemnych zawiera 207 kalorii. Nawet jeśli przyswaja się tylko 50–75% kalorii, nadal to 104-155 kalorii. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na wielkość porcji, aby zapobiec kumulacji kalorii. Najlepiej trzymać się 1-2 garści na porcję, ponieważ łatwo je przejadać.

Które orzeszki wybrać?

Zawsze najlepiej wybierać orzeszki ziemne bez dodatków i takie, które zostały poddane minimalnej obróbce i nie zawierają dodatku soli ani innych składników. Unikaj kandyzowanych orzeszków ziemnych, które zawierają polewę cukrową i dostarczają mnóstwo dodatkowych kalorii. Aby uzyskać więcej błonnika i przeciwutleniaczy, jedz orzeszki ziemne ze skórką. Dodatkowo błonnik może pomóc zwiększyć sytość.

Gotowane orzeszki ziemne zawierają mniej kalorii niż surowe lub prażone orzeszki ziemne, z około 116 kalorii na 1/4 filiżanki (146 gramów), w porównaniu z odpowiednio 207 i 214 kcal w przypadku orzeszków surowych i prażonych. Jednak orzeszki ziemne gotowane zawierają o 50% mniej tłuszczu niż orzeszki surowe i prażone, co oznacza, że ​​mogą nie dać takiego samego efektu. Dlatego wybierz typ, który lubisz najbardziej i zawsze zwracaj uwagę na wielkość porcji.

Wybierz niełuskane orzeszki ziemne, ponieważ ich otwieranie zajmuje więcej czasu, co może zapobiec bezmyślnemu jedzeniu i ostatecznie pomóc lepiej zarządzać wielkością porcji i spożyciem kalorii. Chociaż masło orzechowe może być zdrową opcją, trzymaj się naturalnego masła orzechowego, które nie zawiera dodatku soli, przetworzonych olejów ani innych składników.

