Czy warto dodawać odżywkę białkową do kawy?

Badania wskazują, że dodanie białka do kawy może przynieść wiele korzyści, co potwierdza zdanie entuzjastów takich praktyk.

Może poprawić wydajność treningu

Połączenie białka w proszku z kawą może poprawić jakość twoich treningów. Kawa jest bogata w kofeinę, naturalny środek pobudzający, który może poprawić skurcze mięśni i odporność na zmęczenie, jeśli spożyjesz ją na 60 minut przed ćwiczeniami.

Podobnie proszek białkowy dostarcza mięśniom elementów budulcowych, których potrzebują do regeneracji po ćwiczeniach, wzrostu i wzmocnienia.

Badania sugerują, że osoby, które regularnie wykonują ćwiczenia oporowe, odnoszą największe korzyści ze spożywania 1,6-2,2 grama na kg masy ciała. Przyjmowanie białka bezpośrednio przed treningiem wydaje się mniej ważne niż kiedyś sądzono. Większość ludzi może zaspokoić swoje dzienne zapotrzebowanie na białko bez stosowania suplementów.

Niemniej jednak dodanie białka do kawy pozostaje wygodnym sposobem na zwiększenie ilości zarówno kofeiny, jak i białka.

Może pomóc ci zaspokoić codzienne zapotrzebowanie na białko

Jedną z często wymienianych korzyści z dodawania białka do kawy jest to, że pomaga osobom, które regularnie pomijają śniadanie, zaspokoić ich codzienne zapotrzebowanie na białko.

Białko jest prawdopodobnie najlepiej przyswajane przez kilka okresów w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli jesteś aktywny fizycznie i masz nadzieję na zbudowanie mięśni lub zwiększenie siły. Dzieje się tak, ponieważ twój organizm może być w stanie zużyć tylko około 0,5 grama na kg masy ciała na raz do celów budowy mięśni. Dla kogoś, kto waży 70 kg, oznacza to około 35 gramów białka na posiłek. Cokolwiek powyżej tej ilości jest wykorzystywane do wytwarzania energii lub wydalane z moczem.

Dlatego dodanie białka do kawy może pomóc w skuteczniejszym rozłożeniu spożycia białka. Mimo to kompletne i zbilansowane śniadanie to jeszcze lepsza strategia, ponieważ oprócz białka pomaga zaspokoić twoje codzienne zapotrzebowanie na witaminy, minerały i inne ważne składniki odżywcze.

Może pomóc ci schudnąć

Dodanie białka w proszku do kawy może pomóc w utracie wagi.

Biorąc pod uwagę, że białko zmniejsza głód i sprzyja uczuciu sytości, dodanie go do kawy może pomóc w utrzymaniu sytości na dłużej – i prawdopodobnie zmniejszyć liczbę kalorii, które spożywasz później w ciągu dnia.

Białko może również nieznacznie przyspieszyć metabolizm, ponieważ wymaga, aby organizm spalił więcej kalorii, aby je rozłożyć niż węglowodany lub tłuszcze. Wreszcie, odpowiednie spożycie białka może pomóc w utrzymaniu masy mięśniowej podczas utraty tkanki tłuszczowej.

Kofeina sama w sobie ma potencjalne korzyści związane z utratą wagi. Na przykład badania sugerują, że zwiększa metabolizm, obniża poziom hormonów głodu i podnosi poziom hormonów sytości. Picie zwykłej kawy ze śniadaniem bogatym w białko prawdopodobnie zapewni te same korzyści.

Możliwe wady

Chociaż kawa z białkiem w proszku może przynieść korzyści tym, którzy zazwyczaj nie jedzą ani nie piją rano, prawdopodobnie nie pomaga ona tym, którzy jedzą zbilansowane, bogate w białko śniadanie obok zwykłej kawy.

Odżywki białkowe są gorsze od pełnowartościowych pokarmów, ponieważ pełne źródła białka zawierają dodatkowe witaminy, minerały i korzystne związki, które rzadko występują w proszkach białkowych. Ponadto proszki białkowe są czasami pełne cukru, wypełniaczy, sztucznych słodzików i innych dodatków.

Dlatego najlepiej jest wybierać pełne, bogate w białko pokarmy zamiast proszków białkowych, gdy tylko jest to możliwe.

Jak spożywać odżywkę białkową wraz z kawą?

Dodawanie białka do kawy to prosty proces, o ile pamiętasz o kilku rzeczach.

Proszki białkowe mogą się zbrylać, zwłaszcza po dodaniu do gorących napojów, takich jak kawa. Aby temu zapobiec, spróbuj dodawać tylko niewielką ilość białka w proszku na raz, ciągle mieszając. Możesz również użyć blendera.