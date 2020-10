To dzieje się z twoim ciałem, kiedy pijesz zieloną herbatę. Wiedziałeś o tym?

Istnieje coś bardzo zbliżonego do eliksiru odchudzającego, napoju, który pomoże przyspieszyć metabolizm, regulować poziom cukru we krwi i usuwać tłuszcz z brzucha. Jest teraz na półkach w twoim osiedlowym sklepie spożywczym i prawdopodobnie masz go także w kuchni. Mowa oczywiście o popularnym napoju w liściach, jakim jest zielona herbata. Chociaż występuje w wielu różnych formach i odmianach, niezależnie od tego, którą wybierzesz, zielona herbata i zawarte w niej przeciwutleniacze pomogą ci zrzucić kilogramy i zapewnić rezultaty, które. chciałeś osiągnąć. Oto, co dzieje się z twoim ciałem, kiedy pijesz zieloną herbatę.

Zielona herbata aktywuje „dobry tłuszcz”

Twoje ciało składa się z dwóch rodzajów tłuszczu: białego i brązowego. Podczas gdy biały tłuszcz to rodzaj tłuszczu, który zwykle znamy jako gąbczasta materia w naszym ciele, który pojawia się, gdy przybieramy na wadze, tłuszcz brązowy może w istocie pomóc w utracie wagi. Tłuszcz brązowy, choć w organizmie występuje w znacznie mniejszych ilościach, jest aktywny metabolicznie i spala kalorie. Ten element składu ciała może również pomóc w wysysaniu białego tłuszczu z organizmu i przyczynia się do poprawy poziomu insuliny.

Zasadniczo brązowy tłuszcz jest jak magiczny przycisk: dorośli nie mają go zbyt dużo. Ale oto, moment, w którym do gry wkracza zielona herbata. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że wraz z kofeiną, związki katechiny w zielonej herbacie zwiększały poziom brązowego tłuszczu wśród uczestników badania. Im więcej brązowego tłuszczu spalającego kalorie ma dorosły, tym lepiej.

Zielona herbata a odchudzanie. Co jeszcze dobrego robi dla nas ten napój?