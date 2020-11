7 ćwiczeń prosto z wojskowego poligonu, dzięki którym twój trening będzie bardziej efektywny

Po tych kilku długich miesiącach pracy zdalnej oraz generalnie zdalnego, siedzącego trybu życia, ponowne wkroczenie na dobrą, aktywną drogę spędzania czasu, która obejmowałaby czynniki takie, jak utrzymywanie motywacji i podejmowania nowych wyzwań w domu wymaga nie lada samozaparcia. A to właśnie ono jest kluczem do wytrwałości, nierezygnowania po pierwszej porażce i osiągnięcia celów związanych z utratą wagi lub ogólną poprawą wyglądu.

Jeśli więc chcesz przenieść swój trening na wyższy poziom i sprawić, by aktywność fizyczna znów była dla siebie interesująca, powinieneś wypróbować niektóre z metod stosowanych przez wojsko. Abyś mógł ćwiczyć na poziomie wojskowym, wszystko zależy od determinacji, wytrwałości, a wszystko to wynika z twojej siły psychicznej i skupienia. Były żołnierz sił specjalnych Ollie Ollerton, wyjaśnia surowe standardy sprawności, które są wymagane przy dołączaniu do wojska.

– Przyjęcie do wojskowych sił specjalnych nie różni się od innych – mówi. Co to oznacza w praktyce? – Rygorystyczne i wymagające ćwiczenia błyskawicznie usprawnią twój program ćwiczeń.

W tym celu żołnierz podzielił się siedmioma wskazówkami dotyczącymi treningu.

Jak utrzymać ciało w dobrej formie przez zimne miesiące?

#1 Bieganie lub chodzenie



W przypadku poszukiwania pracy w siłach specjalnych kluczowe znaczenie mają siła i wytrzymałość. Musisz być w stanie biegać i chodzić przez dłuższy czas, w dużym tempie, często z dodatkowym ciężarem. Wszystko, czego potrzebujesz, to przyzwoita para butów do biegania, plecak i świetna zabawa na świeżym powietrzu. Bez względu na pogodę, ubierz się warstwowo i załaduj plecak - użyj napełnionych butelek z wodą lub czegokolwiek, co możesz wziąć, aby zwiększyć wagę. Jeśli takową posiadasz, kamizelka do biegania z obciążeniem lub worek z piaskiem byłaby jeszcze lepsza. Celuj w: 3 km poniżej 11,5 minuty, 5 km poniżej 20 minut, 10 km poniżej 42 minut i 20 km poniżej 88 minut.



#2 Burpee



Nikt nie lubi burpee. Ale mogą być właśnie tym, co przeniesie twoją sprawność na wyższy poziom. To ćwiczenie, które wielu poznaje i uwielbia (w końcu) jest jednym z najlepszych sposobów na przyspieszenie bicia serca i zwiększenie przepływu krwi. Prawidłowo wykonane burpee działa na twoje ramiona, plecy, klatkę piersiową, rdzeń, pośladki i nogi - to ćwiczenie całego ciała. Jest idealne do krótkich, szybkich serii. Burpee są w równym stopniu ćwiczeniem umysłowym, co fizycznym. Cel? 100 burpee w mniej niż 10 minut i jesteś na najlepszej drodze do zostania sportowcem.



#3 Jazda na rowerze



Kluczem jest konsekwencja, więc regularne ćwiczenia cardio są koniecznością - i nie zawsze muszą być bieganiem. Ważne jest, aby organizm zawsze pracował w różnych obszarach. Twoje ciało powinno być w stanie wytrzymać długie okresy ćwiczeń o umiarkowanej lub dużej intensywności, a jazda na rowerze to świetny sposób, aby to poprawić. Oprócz pracy ze wszystkimi głównymi grupami mięśni, ma niewielki wpływ, więc istnieje mniejsze ryzyko kontuzji, jednak jest to pewny sposób na zwiększenie pułapu tlenowego i progu mleczanowego. 25-30 km to dobra sesja, trwająca od dwóch do trzech godzin.



#4 „Siedzenie” przy ścianie



Nie daj się zwieść pozornej prostocie tego ruchu, siedzenie przy ścianie jest naprawdę trudne. A warto jeszcze bardziej to utrudnić. Gdy znajdziesz się w tradycyjnej pozycji siedzącej przy ścianie, wyciągnij ręce przed siebie, trzymając w ręku obciążony talerz. Przekonasz się, że jest to bardziej ćwiczenie umysłowe i naprawdę popchnie cię do granic możliwości.



#5 Czołganie się



Sprawność psychiczna jest kluczowa podczas treningu którejkolwiek z sił specjalnych, a nawet jeśli nie jesteś żołnierzem, to wspaniale jest być psychicznie przygotowanym na trudne ćwiczenia. Czasami jest to po prostu kwestia siły umysłu nad mocami materii. Chociaż czołganie się wydaje się raczej łatwe, jest zdecydowanie trudniejsze, niż się wydaje. Korzystaj z dużej otwartej przestrzeni i naprawdę staraj się wykonywać szeroko każdy ruch, zapewniając pracę wszystkim mięśniom ciała. Powtarzaj, aż nie będziesz mógł więcej!



#6 Podciąganie na drążku



W przydomowej siłowni, albo jeśli masz w pobliżu park, znajdź bezpieczny drążek, który jest zawieszony nieco wyższy niż wynosi twój wzrost. Upewnij się, że drążek może utrzymać twój ciężar i sięgnij do niego, aby na nim zawisnąć, podnosząc stopy z ziemi. To kolejna mentalna walka, w której musisz przetrwać. Wytrzymaj ile możesz. Mierz czas i staraj się pobić swój rekord za każdym razem, gdy tego spróbujesz.



#7 Deska



Możesz to zrobić w tradycyjny sposób, z przedramionami na ziemi, lub rzucić sobie wyzwanie, wykonując pełne dociśnięcie. Pozostań w pozycji zablokowanej bez poruszania biodrami czy ramionami. Skup się. Trzymaj aż do utraty sił, za każdym razem dłużej.

