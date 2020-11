Pijesz kawę, aby schudnąć? Sprawdź wady i zalety tego rozwiązania

Plus: kawa wycisza sygnały głodu

Utrata masy ciała wymaga usunięcia z codziennego jadłospisu pewnej liczby kalorii (a zatem dostarczania mniejszej liczby kalorii niż te, które spalasz podczas codziennych czynności i ćwiczeń). Kawa może w tym przypadku faktycznie pomóc.

Kofeina z kawy hamuje apetyt, więc może ograniczyć głód między posiłkami. Picie kawy od pół godziny do czterech godzin przed posiłkiem może pomóc ci zjeść mniej niż w innym przypadku. Zatem poranna kawa pomoże ci przetrwać do obiadu. Pewne małe badanie pokazało, że ten efekt zmniejszenia apetytu może nawet przedłużyć się do następnego dnia u osób z nadwagą lub z otyłością, jeśli regularnie piją umiarkowaną ilość kawy (200 ml dziennie).

Minus: kawa może potęgować ochotę na słodycze

Jeśli regularnie zjadasz pączka lub kawałek ciasta do kawy, może to być spowodowane tym, że kofeina wyzwala apetyt na słodycze. Kolejny problem: wielu z nas dodaje do kawy śmietankę, cukier i syropy smakowe, aby zrównoważyć goryczkę. Ta subiektywna poprawa smaku może zrobić z kawy wielką bombę kaloryczną, jeśli przesadzisz z dodatkami. Kawa jest sama w sobie niskokalorycznym napojem, więc zdrowsze opcje, takie jak picie jej bez dodatków lub zaledwie z odrobiną mleka, mogą uczynić ją dobrym dodatkiem do diety odchudzającej.

Plus: kawa może poprawić wytrzymałość podczas ćwiczeń

Dołożenie do codziennego planu dnia większej ilości aktywności fizycznej wraz z praktykowaniem zdrowej diety może pomóc w utracie wagi, ale jeśli masz problemy z przestrzeganiem planu ćwiczeń, rozważ uwzględnienie kawy w samych przygotowaniach do treningu.

– Wykazano również, że kofeina zawarta w kawie zwiększa poziom energii, zwłaszcza jeśli jest przyjmowana przed treningiem. Pozwala poczuć się bardziej pobudzonym i bardziej intensywnie trenować na siłowni – mówi Kostro Miller. Dzieje się tak dzięki stymulującemu działaniu kofeiny, która może przyspieszyć pompowanie krwi, zwiększyć siłę mięśni, wytrzymałość i moc, a nawet złagodzić postrzeganie tego, jak intensywnie ćwiczysz. Podsumowując, kawa to świetne paliwo na sesje treningowe. Mimo to ważne jest również nawodnienie, a elektrolity są ważne jeśli ćwiczysz dłużej niż 60 minut.

Minus: nie na wszystkich kawa działa tak samo

Prawdopodobnie już doświadczyłeś tego sam: kawa może wpływać na ciebie kompletnie inaczej niż na kogoś innego. Dzieje się tak dzięki pewnym genom, które określają sposób, w jaki organizm przetwarza kofeinę. Osoby z szybkim metabolizmem mogą pić tyle kawy, ile chcą, i czerpać z tego korzyści. Ale ta przeciwna grupa może doświadczyć czegoś zupełnie odwrotnego: większego ryzyka nadciśnienia, zawału serca i stanu przedcukrzycowego.

