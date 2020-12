5 żelaznych zasad dotyczących odchudzania przy ograniczonym czasie

Chcesz się odchudzać, a masz ograniczony czas? To problem wielu osób. Jednak przy mądrym planowaniu zakupów i posiłków, zadbanie o dietę nie jest niemożliwe. Ważną strategią jest m.in. planowanie posiłków i unikanie pułapek, takich jak spontaniczne jedzenie na mieście.

Jak odchudzać się przy ograniczonym czasie?

Tworzenie list zakupów

Zaplanuj z wyprzedzeniem to, co zamierzasz kupić w sklepie spożywczym. Trzymaj się określonej listy i nie wkładaj do koszyka przetworzonej żywności. Zdrowe produkty pod ręką znacznie ułatwią zdrowsze jedzenie. Miej spiżarnię wypełnioną takimi produktami jak warzywa w puszkach, ryby w puszkach i produkty pełnoziarniste – np. komosa ryżowa, makaron, kasza. Dzięki takim składnikom stworzysz zdrowe i smaczne potrawy, których jedzenie wejdzie ci w nawyk.

Planowanie posiłków

Znalezienie stałych godzin na posiłek jest trudne, jednak dąż do równowagi w tym zakresie. Planowanie przybliżonych godzin jedzenia pomoże ci uniknąć pomijania posiłków lub podjadania między nimi. To pomaga zapobiegać spadkom poziomu cukru we krwi i późniejszemu apetytowi na rafinowane węglowodany, np. batony i chipsy.

Gotowanie na zapas

Zrób sobie wielką przysługę i gotuj jedzenie na zapas. Porcjuj dania i przechowuj je w zamrażarce. Dzięki temu zawsze będziesz miał „awaryjny” posiłek. Rozmrożenie porcji zawsze zajmie mniej czasu niż ugotowanie czegoś od nowa. Pozwoli ci to uniknąć wymówki w stylu: Nie mam czasu na zdrowe odżywianie.

Noszenie własnych przekąsek

Kiedy jesteś z przyjaciółmi na imprezie, łatwo zjeść coś nieplanowanego. Kontakty towarzyskie są ważne, ale bądź świadomy, że będzie ci trudniej odmówić. Dlatego powinieneś uprzedzić swoich znajomych, że nie możesz zjeść tłustych i kalorycznych przekąsek. Możesz też upiec chipsy z warzyw i poczęstować nimi towarzystwo. Pamiętaj, że zdrowie jest priorytetem.

