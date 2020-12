Święta kojarzą się z obżarstwem – my podpowiadamy, jak schudnąć w tym szczególnym czasie

Martwisz się, że przytyjesz w okresie świąt Bożego Narodzenia w czasie pandemii COVID-19? Nie panikuj. Eksperci twierdzą, że pandemia nakładająca się na grudzień może być doskonałą okazją do zaprzestania przybierania na wadze w święta. Świąteczne imprezy firmowe i spotkania rodzinne nie odbywają się, a przynajmniej nie na taką skalę, jak zawsze. Dietetycy twierdzą, że jest to idealna okazja, aby poczynić zmiany w kierunku zdrowszej diety i stylu życia.

Zmiany w stylu życia można poczynić zawsze

Nie istnieje „nieodpowiedni moment” na zrobienie kroku w kierunku lepszego zdrowia i sprawności. Oznacza to, że chociaż wielu myśli, że „w święta nie ma sensu praktykować zdrowego stylu życia”, warto to zrobić poprzez podjęcie właściwych kroków. W jaki sposób można uczynić ten okres świąteczny zdrowszym?

Święta a rzeczywistość. Czy da się wtedy schudnąć?

Po pierwsze, chociaż większość z nas uważa, że o tej porze roku przybieramy na wadze, prawda może być inna. Przykładowo, zgodnie z wynikami badań z 2016 roku Amerykanie zyskują średnio zaledwie nieco więcej niż 0,45 kg w okresie świątecznym. Badania przeprowadzone we wcześniejszych latach przyniosły podobne wyniki.

Kluczowe jest to, jak się czujemy. Ważne jest, aby odróżnić przyrost masy ciała spowodowany wzrostem tkanki tłuszczowej od tymczasowych wzdęć. Wiele świątecznych potraw ma wyższą zawartość sodu i zwykle nie pijemy tak dużo wody podczas świąt, więc nierzadko zdarza się, że woda gromadzi się w tkankach organizmu, co odbija się na wadze.

Rozwiązanie? Nie wchodź na wagę w święta. A kiedy poczujesz wzdęcia, pij więcej wody i ćwicz.

Nowa aktywność fizyczna w święta

Sporty na świeżym powietrzu, takie jak jazda na rowerze i piesze wycieczki, a także golf, odnotowały wzrost zwolenników podczas pandemii w 2020 roku. Eksperci twierdzą, że zima nie musi być pod tym względem inna.

Znalezienie nowego sposobu na poruszanie się lub po prostu ustalenie regularnego harmonogramu aktywności fizycznych może być świetnym prezentem dla siebie na święta. Ruszaj się dla przyjemności, a nie dla utraty wagi. Walcz w ten sposób ze stresem, zażyj nieco świeżego powietrza i... baw się!

Jak się tego trzymać? Uczyń to częścią swojego typowego świątecznego dnia. Spacer po posiłku zawsze się sprawdzi, tak samo, jak rodzinna przejażdżka rowerowa, piesza wędrówka, a nawet impreza taneczna w twoim salonie.

Modyfikowanie tradycji

W tym roku naturalne może być jeszcze większe dążenie do potrzymywania i praktykowania tradycji, które chcielibyśmy kultywować, chociaż pozostajemy daleko od bliskich.

Warto zadać sobie pytanie, co jest dla nas ważne i poprawić to, co da się zmodyfikować. Ważne, aby dobrze się przy tym bawić. Frajdę wielu z nas będzie sprawiało gotowanie i pieczenie. Zrób sobie zdrowe wyzwanie kulinarne. Ale też nie odmawiaj sobie smakołyków, które czynią święta wyjątkowymi.

Jeśli możesz, wybierz tradycyjne smakołyki, ale uważaj, aby nie przejadać się. Postaw tylko na swoje ulubione wypieki. Wybierz jeden lub dwa ulubione przepisy świąteczne lub zrób pół porcji. Jeśli przygotujesz za dużo ciasta, zamroź je.

A co z tradycją jedzenia jeszcze przez kilka dni po świętach „tego, co nie zeszło w święta”? Wykorzystaj te pozostałości jako część posiłków przez kilka następnych dni. Nie musimy przecież jeść świątecznego posiłku w tej samej postaci. Resztki mięsa można wykorzystać na różne obiady.

Dostrzeganie małych rzeczy

Pozytywne małe rzeczy się sumują. Nie lekceważ ich.

Ci, którzy chcą schudnąć lub utrzymać wagę, mają tendencję do myślenia w trybie „wszystko albo nic”, i pogrążają się w rozpaczy, jeśli coś zjedzą lub zrobią coś, co ich zdaniem nie jest właściwe w świetle tego wysiłku. Każdy zdrowy mały wybór jest właściwy. Zjedz kawałek ciasta, ale mniejszy, niż zwykle – to już zrobi różnicę.

Inną „małą rzeczą” może być większa dbałość o to, co pijemy w święta. Unikaj zatem picia kalorii. Alkohol, gorąca czekolada lub inne napoje deserowe przyczyniają się do znacznego zwiększenia liczby pustych kalorii podczas świąt. Unikanie (lub ograniczanie) tych napojów samo w sobie może zapobiec przybraniu na wadze.

Zdrowie psychiczne ma znaczenie

Jak zachować dobrą kondycję psychiczną, kiedy nie możemy do końca robić tego, co lubimy? Zamiast traktować utrzymanie lub utratę wagi w tym okresie jako czynnik stresujący, spróbuj przekształcić to w prezent dla siebie. Nadaj inne znaczenie kontroli wagi. Pomyśl, jak to jest sprawniej się poruszać, czuć się lepiej, lepiej spać, nosić ubrania, które lubisz... Kiedy naprawdę skupisz się na tym, to naprawdę zadziała.

A czy powinieneś tkwić w uczuciu niepewności i strachu? Daj sobie spokój. Rok 2020 przyniósł mniej imprez, ale przyniósł za to więcej stresu, nudy i niepewności, a wszystko to może prowadzić do podjadania w emocjach i zmniejszenia motywacji do aktywności. Wszyscy powinniśmy wyjść na zewnątrz i spędzić trochę czasu aktywnie: dla zdrowia fizycznego, ale co ważniejsze dla zdrowia psychicznego. Zwykły spacer po okolicy może powstrzymać cię przed emocjonalnym jedzeniem w domu. Pamiętaj tylko o maseczce i dystansie społecznym.

