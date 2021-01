Nie wysypiasz się? Lepiej uważaj na słodycze!

Niedostateczna ilość snu to prosta droga do nadwagi? Najnowsze badania opublikowane w „Journal of the American Heart Association” pokazują, że brak snu wzmaga ochotę na słodycze. To połączenie jest szczególnie zauważane wśród kobiet. Przebadano ponad 500 pań, z których 30% sypiało przez mniej niż 7 godzin na noc. Jakie wnioski wyciągnęli naukowcy? Jak można poprawić swoją higienę snu?

Jak zwalczyć ochotę na słodycze?

Wyeliminuj cukier.To może wydawać się wyjątkowo trudne, ale pozwala otworzyć oczy – zacznij czytać etykiety produktów, które spożywasz każdego dnia i sprawdź, jak wiele cukru dodawane jest do gotowych produktów ze sklepu. Możesz znaleźć go w jogurtach, serkach, chrupkach, wędlinach... dosłownie wszędzie. Skoro i tak spożywasz go niemalże non-stop, na pierwszy rzut zrezygnuj z dosładzania. Przestać pić słodką kawę/herbatę. Wyeliminuj cukry, które możesz. Im mniej cukru i słodkich produktów będziesz spożywać, tym większa szansa na odzwyczajenie się od niego.



Zacznij zdrowo się odżywiać.Eliminacja cukru to jedno. Trzeba też jednocześnie zmienić swoje nawyki, by zmniejszyć łaknienie na słodkie. Zwiększ spożycie białka, dzięki czemu poczujesz się bardziej nasycony, zmniejszając apetyt. Utrzymuj odpowiednie nawodnienie, ponieważ odwodnienie może zwiększyć łaknienie. Nawet jeśli zmieniłeś dietę w ten sposób, nadal możesz odczuwać pragnienie. Kiedy się pojawi, zjedz owoc.



Bądź aktywny fizycznie.Wreszcie, musisz zadbać o swoje ciało i sprawić, by funkcjonowało w sposób, który ułatwi jego oczyszczenie. Sport, tak jak i cukier, powoduje wydzielanie endorfin - substancji podnoszących poziom szczęścia i zadowolenia z życia.



Może się wydawać, że to nieefektywny sposób, ale lepszego nie da się znaleźć. SIęganie po słodziki i inne zamienniki cukru nie zmniejszą łaknienia, a wręcz przeciwnie. Trzeba więc po prostu znacznie ograniczyć cukier i wyeliminować słodycze.

Z biegiem czasu twoja zależność się zmniejszy. W końcu łaknienie na słodkie zniknie, a ty już nie będziesz już poszukiwać słodkiej przekąski.

