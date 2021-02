Banany pomogą ci w utracie wagi. Wystarczy wiedzieć, jak je spożywać

Wbrew powszechnemu przekonaniu banany nie są aż tak bardzo tuczące. Tak naprawdę są to jedne z najzdrowszych owoców!

Dlaczego warto jeść banany?

Ten żółty owoc jest bardzo pożywny, pełen niezbędnych witamin i minerałów, które zapewniają wiele korzyści zdrowotnych. Jest bogaty w błonnik i niskotłuszczowy, co czyni go doskonałą przekąską potreningową, która ogranicza silny głód i uzupełnia energię. Jedynym problemem związanym z bananami jest wysoka zawartość węglowodanów i kalorii, która jest głównym winowajcą złej opinii o bananach.

Jeden średni banan zawiera 105 kalorii i 27 gramów węglowodanów. Poza tym ma również niską zawartość białka. Ale wykluczanie tego owocu z diety, z powodu tych czynników, może pozbawić cię jego niesamowitych korzyści dla zdrowia. Osoby kontrolujące wagę jak najbardziej mogą zjadać jednego banana dziennie. Poniżej znajdziesz kilka sposobów na spożywanie bananów w celu utraty wagi.

Bananowa owsianka

Niezależnie od tego, czy próbujesz schudnąć, czy nie, z zasady nigdy nie pomijaj śniadania. Śniadanie to pierwszy i najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Rano, po 10-12 godzinach nocnego postu, nasz organizm potrzebuje czegoś, co mogłoby pozwolić mu się zregenerować i nabrać energii. Obfite śniadanie rano, bogate w białko i błonnik oraz inne składniki odżywcze, może zmniejszyć spożycie kalorii w ciągu dnia. Banan jest bogaty w skrobię oporną i potas, które mogą sprzyjać uczuciu sytości i dodawać natychmiastowej energii. Połączenie go z płatkami owsianymi, nasionami chia lub orzechami zapewni satysfakcjonujące i pyszne śniadanie.

Banany z masłem orzechowym

Wielu ekspertów zgadza się, że banany to idealna przekąska przed treningiem i po nim. Banan jest bogaty w glukozę, która daje natychmiastową energię, bardzo potrzebną po intensywnym treningu. Poza tym zawartość potasu może pomóc w zapobieganiu potreningowym skurczom mięśni i zawrotom głowy. Pomaga w szybkiej regeneracji mięśni, co przygotowuje cię do następnej sesji treningowej. Ale ten żółty owoc ma niską zawartość białka, makroskładnika odżywczego niezbędnego do budowy mięśni. Aby ją zrekompensować, spożyj połączenie średniego banana z odrobiną masła orzechowego lub garścią orzechów.

Koktajle z niedojrzałych bananów

Jak pokazują badania, zawartość skrobi w bananach może również pomóc w przyspieszeniu metabolizmu. Uważa się, że nawet zawartość potasu reguluje przenoszenie składników odżywczych do komórek, co może zwiększyć metabolizm. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nutrition & Metabolism ujawniło, że zastąpienie zaledwie 5 procent dziennie spożywanych węglowodanów źródłem opornej skrobi może zwiększyć spalanie tłuszczu po posiłku o 23 procent. Ponieważ niedojrzałe banany zawierają najwięcej skrobi, najlepiej jest włączyć je do swojej diety. Ale są nieco gorzkie, więc można je dodawać do koktajli z dodatkiem miodu i orzechów i spożywać po treningu lub w środku dnia, aby ograniczyć przedwczesny głód.

