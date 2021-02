Chcesz schudnąć? Sprawdź, czy warto w tym celu wspomóc się probiotykami

Probiotyki to jedne z najpopularniejszych suplementów diety na rynku. Wiele mówi się o szeregu korzyści zdrowotnych, jakie mogą nam one zapewnić Niektóre wiążą się poprawą zdrowia jelit i wzmocnieniem funkcjią odpornościowej. Niektóre badania sugerują również, że probiotyki mogą wpływać na utratę wagi.

Co to są probiotyki?

W czasopiśmie Frontiers in Microbiology zdefiniowano probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne gospodarzowi”. Niektóre pokarmy naturalnie zawierają probiotyki, ale producenci często dodają skoncentrowane dawki probiotyków do innych produktów spożywczych. Suplementy probiotyczne zawierają duże dawki żywych bakterii, zazwyczaj Lactobacilli i Bifidobacteria, które mogą przyczyniać się do poprawy składu bakterii jelitowych okrężnicy i ogólnie sprzyjać zdrowiu.

W ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się wiele badań nad wpływem probiotyków na zdrowie. Poprawiły się też wyniki sprzedaży suplementów probiotycznych. Chociaż naukowcy wciąż badają, jak probiotyki działają na organizm, badania wykazały, że odgrywają one istotną rolę we wzmacnianiu funkcji odpornościowej, zmniejszaniu stanu zapalnego i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego.

Ponadto badanie z 2020 roku sugeruje, że probiotyki mogą być potencjalnym sposobem leczenia nadwagi i otyłości.

Mikrobiom jelitowy i masa ciała

Badacze zidentyfikowali związek między mikrobiomem jelitowym a masą ciała. Mikrobiom rozumie się jako termin odnoszący się do całego środowiska jelitowego, w tym mikroorganizmów, takich jak bakterie, ich genomy (geny) i otaczające je środowisko

W jelitach występuje ponad 1000 rodzajów bakterii, w tym Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Proteobacteria i Sinicobacteria. Bakterie te pełnią funkcje, które wpływają na ogólny stan zdrowia. Zakłócenie składu bakterii może spowodować niekorzystne skutki zdrowotne. Na przykład naukowcy postulują, że zmiany w składzie bakterii jelitowych mogą przyczyniać się do nadwagi i otyłości na kilka sposobów, w tym poprzez zwiększenie oporności na insulinę, stany zapalne i magazynowanie tłuszczu.

Należy zauważyć, że badania w tej dziedzinie są w toku, a naukowcy wciąż nie są pewni, w jaki sposób zmienione bakterie jelitowe przyczyniają się do otyłości. Jednak badania wykazały, że osoby z nadwagą i otyłością mają inny skład bakterii jelitowych niż osoby bez nadwagi. Niektóre badania wykazały, że osoby z otyłością mają wyższy stosunek bakterii Firmicutes do Bacteroidetes w jelitach. Niektóre badania pokazują, że zmiany w składzie bakterii jelitowych spowodowane stosowaniem antybiotyków mają również związek z przyrostem masy ciała.

Czy probiotyki pomagają schudnąć?

Badania wykazały, że suplementacja probiotykami może sprzyjać utracie wagi i zapobiegać przyrostowi masy ciała u ludzi.

Przegląd systematyczny z 2018 r., czyli metaanaliza, która obejmowała dwanaście randomizowanych badań kontrolowanych na 821 uczestnikach wykazała, że u osób, które praktykowały suplementację probiotykami, odnotowano bardziej znaczące zmniejszenie masy ciała, obwodu talii, tkanki tłuszczowej i BMI niż w grupach kontrolnych. Uczestnicy, którzy otrzymali większe dawki probiotyków i ci, którzy otrzymali pojedynczy szczep zamiast probiotyków z wieloma szczepami, zauważyli większą utratę tkanki tłuszczowej.

Metaanalia z 2019 r., która obejmowała 105 artykułów i 6826 uczestników wykazała również, że suplementacja probiotykami doprowadziła do redukcji tkanki tłuszczowej, obwodu talii i BMI. Przegląd wykazał, że większość z tych korzyści wynikała z suplementacji obejmującej bifidobakterie (B. breve, B. longum), Streptococcus salivarius subsp. thermophilus i lactobacilli (L. acidophilus, L. casei i L. delbrueckii).

Ponadto niektóre badania sugerują, że probiotyki mogą pomóc w ochronie przed przyrostem masy ciała. Małe badanie z 2015 roku, które obejmowało 20 mężczyzn bez otyłości, wykazało, że mężczyźni, którzy suplementowali probiotyk zawierający wiele szczepów bakterii, przybrali mniej masy ciała i samej tkanki tłuszczowej podczas stosowania diety wysokotłuszczowej przez 4 tygodnie w porównaniu do mężczyzn, którzy przyjmowali placebo.

Naukowcy uważają, że probiotyki mogą sprzyjać utracie wagi poprzez:

zwiększenie ilości bakterii wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które potęgują utlenianie kwasów tłuszczowych i zmniejszają magazynowanie tłuszczu

zmniejszenie stanu zapalnego poprzez zmniejszenie liczebności producentów lipopolisacharydów

wpływ na apetyt i metabolizm

zmniejszenie gromadzenia się tłuszczu

regulację genów prozapalnych

poprawę wrażliwości na insulinę.

Należy jednak pamiętać, że wciąż trwają badania nad potencjalnym wpływem probiotyków na utratę wagi. Chociaż naukowcy przybliżyli kilka sposobów wpływu probiotyków na wagę, nadal nie znają dokładnych mechanizmów.

