Wiosna za pasem, czas zrzucić zbędne kilogramy! Oto 10 rzeczy związanych z odchudzaniem, o których nikt ci wcześniej nie powiedział

Łatwo jest rozpocząć swoją podróż w kierunku zdrowej wagi i pięknej sylwetki. Jednak każdy, kto postanawia schudnąć, ma różne oczekiwania i wymagania dotyczące tego, co powinien zrobić, aby schudnąć. Odchudzanie to proces, który może trwać przez wiele miesięcy, a nawet lat, jeżeli zależy nam na kompletnej metamorfozie i utrzymaniu osiągniętej wagi. A skoro to trochę potrwa, to należy się odpowiednio zabezpieczyć przed różnymi ewentualnościami. Ważne jest, by wiedzieć z wyprzedzeniem, jak możesz się czuć po drodze i co będzie trzeba robić dalej, kiedy już będziesz zadowolony z wyników.

Nie ma jednej uniwersalnej metody

Odchudzanie, jak każdą inną czynność, trzeba po prostu zacząć, reszta przyjdzie łatwiej. Ale kiedy już zaczniesz, szybko stanie się jasne, że nie istnieje jedna uniwersalna metoda dla wszystkich. Istnieje co najmniej kilka różnych strategii, które mogą pomóc ci jeść zdrowiej, utrwalić nawyki, a do tego skutecznie śledzić postępy.

Możesz także doświadczyć mnóstwa nieoczekiwanych sytuacji: zarówno wzlotów, jak i upadków. W trakcie odchudzania zmienia się twój umysł, ciało i codzienne nawyki. Chociaż doświadczenia każdej osoby związane z utratą wagi są unikalne, czasami warto zasięgnąć opinii od osób, które już osiągnęły swój cel, może niekoniecznie przejąć ich styl i sposoby, ale – powiedzmy, delikatnie się zainspirować.

10 rzeczy dotyczących odchudzania, o których nikt ci wcześniej nie powiedział

Możesz wiele się dowiedzieć



Podczas dorastania prawdopodobnie nikt nigdy nie opowiedział ci o prawidłowym odżywianiu, kondycji ani o tym, jak organizm faktycznie działa. Wielu z nas w szkole powiedziano nam zaledwie jedną rzecz: istnieje pięć podstawowych grup żywności. Jedliśmy, co nam przyszło do głowy, piliśmy napoje gazowane... aż skończyliśmy z nadwagą. Aby schudnąć, w zasadzie musieliśmy nauczyć się wszystkiego na nowo.



Wielkość porcji ma znaczenie nawet w przypadku zdrowej żywności



Myślimy, że jemy „normalnie”, a co za tym idzie, że zdrowo się odżywiamy. Ale kiedy zaczniemy rejestrować jedzenie na przykład za pomocą aplikacji na telefon, możemy zdać sobie sprawę, że problem stanowią porcje. Na przykład, wielu z nas je mieszankę orzechów jako zdrową przekąskę w pracy... ale nie zdajemy sobie sprawy, że same 8 orzechów włoskich to około 100 kalorii! Nawet pełnowartościowe potrawy mogą być bogate w kalorie i trzeba zawsze dostosowywać wielkość porcji, aby schudnąć.



Liczenie makroskładników jest pomocne



Jedzenie to praca na pełny etat, zwłaszcza jeśli nie mamy doświadczenia w śledzeniu makroskładników i wciąż uczymy się, jak osiągać swoje cele. Czasem warto nawet ustawić alarmy, aby przypominać sobie o jedzeniu przekąsek w ciągu dnia. To nieprawda, że jedzenie małych ilości pokarmu sprawi, że będziemy szczupli. To jedzenie właściwego pokarmu w odpowiednich ilościach.



Nie możesz spalić dokładnie tylu kalorii, ile byś chciał



Niektórzy z nas zawsze są bardzo aktywni (gdzie poziom aktywności sięga nawet 60-90 minut forsownych ćwiczeń dziennie!). Wtedy mówimy sobie: fajnie, ćwiczę dużo, więc nie muszę zwracać uwagi na kalorie. A to nieprawda. Włącz aplikację do śledzenia kalorii i zobacz sam. W końcu zdasz sobie sprawę, jak bardzo przesadzasz z kaloriami spożywanymi w stosunku do tych spalanych.



Musisz odżywiać się w sposób zrównoważony



Diety takie jak ketogeniczna szybko dają rezultaty. Wtedy myślimy, że wygraliśmy bitwę, przestajemy obserwować swoją wagę. Bitwę może i wygraliśmy, ale wojny jeszcze nie. Jeszcze szybciej odzyskujemy utracone kilogramy. Obserwuj liczbę spożywanych kalorii i regularnie ćwicz. Czasami możesz pozwolić sobie na kawałek pizzy.



Niektóre produkty mogą stać się mniej apetyczne



Zwykle jadałeś dwa hamburgery, trzy porcje frytek, do tego koktajl, lody i jeszcze porcję skrzydełek. Teraz jesz tylko niewielką część takiego zamówienia. Większe ilości sprawiają, że czujesz się źle... zarówno psychicznie, jak i fizycznie.



Korzyści jest więcej, niż tylko liczba na wadze

Wreszcie udaje ci się schudnąć. Dużo. Znów możesz ponownie podrapać się po plecach, sięgnąć w dół, żeby zawiązać buty lub skrzyżować nogi bez pomagania sobie rękami. Możesz się łatwiej poruszać, kłaść się na podłogę i znowu się podnosić. Łatwiej jest ci wysiąść z samochodu. Najważniejsze: prawie nie doświadczasz bóli, jak kiedyś. Kiedyś problemem było przejście 1 kilometra. Teraz nawet 5 to pestka.





Różne rzeczy już nie będą ci pasować



Kiedy schudniesz, będziesz potrzebować nowej garderoby. Nawet buty mogą już nie pasować. Biżuteria też może się poluzować.



Nie wzmocnisz z automatu swojej pewności siebie



Osiągnięcie docelowej wagi nie sprawi, że w magiczny sposób poczujesz się dobrze ze sobą. W wielu przypadkach ludzie nadal patrzą w lustro i znajdują wady. Gdy tylko zdasz sobie sprawę, że liczba na wadze nie sprawi, że będziesz automatycznie zadowolony z siebie, pracuj nad sobą nie tylko fizycznie, by odnaleźć źródło swojej niepewności. Możesz prowadzić dziennik, aby skupić się na tym, za co jesteś wdzięczny, wyłapywać negatywne myśli i zastępować je bardziej pozytywnymi.



To rzadko jest jednorazowy proces



Na przestrzeni lat kilka razy możesz odzyskiwać trochę wagi, zwykle po świętach lub wakacjach. Dlatego pamiętaj o tym, co udało ci się osiągnąć – bo z doświadczenia już wiesz, jak do tego wrócić!Czytaj też:

