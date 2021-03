Idziesz na spacer? Sprawdź, jak go wzbogacić, aby schudnąć!

Aby odnieść sukces w temacie utraty wagi i utrzymać ją na dłuższą metę, ważne jest wypracowanie zdrowych nawyków, które staną się częścią stylu życia, w tym chodzenie. Modne diety to obietnica szybkich rozwiązań, ale zwykle przynoszą one odwrotny skutek i prowadzą do przyrostu masy ciała, ponieważ wymagają drastycznych zmian, które z samej swojej natury nie będą trwałe. Często to małe rzeczy (takie jak picie większej ilości wody lub dodawanie warzyw do każdego posiłku) przyczyniają się do najlepszych postępów.

Chodzenie – piesza podróż do wymarzonej sylwetki

Chodzenie to jeden z najłatwiejszych i najskuteczniejszych sposobów na poprawę ogólnego stanu zdrowia i wspomaganie utraty wagi. Aby zwiększyć spalanie kalorii, wypróbuj poniższe porady.

Obliczanie spalanych kalorii może być trudne, ponieważ zależy od takich czynników, jak masa ciała, intensywność treningu i dieta, które mogą się znacznie różnić w zależności od osoby. W obliczeniach uwzględniamy masę ciała osoby o wadze 70 kg. Ponieważ ogólne wytyczne mówią, że aby schudnąć 0,5 kg, musisz spalić 3500 kalorii, użyliśmy tej całkowitej liczby kalorii do określenia, ile możesz stracić na wadze w ciągu roku. Mając to na uwadze, o ile jesz pokarmy bogate w składniki odżywcze, masz deficyt kalorii i praktykujesz codzienne spacery, poniższe pomysły przyspieszą proces.

6 pomysłów na odchudzanie w czasie spaceru

Wyjdź na szlak turystyczny raz w tygodniu



Umiarkowany spacer z prędkością 5 km na godzinę przez 45 minut spala około 173 kalorii. Ale jeśli trafisz na specjalne szlaki, podobne tempo w tym samym czasie spali 315 kalorii, czyli dodatkowe 142 kalorie. Zastąp jeden ze swoich cotygodniowych spacerów wędrówkami po szlakach, a spalisz dodatkowe 638 kalorii przez miesiąc.



Idź po zakupy jak na wystawę



Celem, gdy idziesz do sklepu, jest prawdopodobnie jak najszybsze wejście i wyjście. Jednak rozglądanie się po okolicy ma pewne zalety. Następnym razem, gdy będziesz w centrum handlowym, zrób kilka okrążeń i obejrzyj wystawy. Dodatkowe 30 minut zakupów spala 81 kalorii. Rób to dwa razy w tygodniu, a spalisz 162 kalorie. W ciągu miesiąca to łącznie 648 kalorii.



Dodaj 1-minutowe odcinki szybkiego marszu



Spokojny marsz z prędkością 4 km na godzinę przez 5 minut spala 17 kalorii. Jeśli zwiększysz tempo i będziesz chodzić z prędkością 8 km na godzinę, spalisz około 47 kalorii w tym samym czasie. Chociaż możesz nie być w stanie utrzymać tego tempa przez długi czas, dodanie kilku krótkich 1-minutowych odcinków szybkiego marszu podczas dłuższego marszu spala dodatkowe 30 kalorii. Rób to 4-5 razy w tygodniu, a spalisz około 150 dodatkowych kalorii tygodniowo lub około 675 kalorii miesięcznie.



Rób przerwy na wykroki na ławce



10-minutowa seria wykroków na ławce w parku sprawi, że zwiększysz spalanie kalorii o 50 kalorii. Rób to cztery razy w tygodniu, a uzyskasz dodatkowe 200 kalorii. Do końca miesiąca spalisz dodatkowe 900 kalorii.



Chodź po schodach



Niezależnie od tego, czy jesteś w swoim apartamentowcu, biurze czy na zakupach, wchodzenie po schodach zamiast jazdy windą zwiększa tętno i spala dodatkowe kalorie. Wchodząc po schodach tylko przez 5 minut dziennie, spalisz dodatkowe 47 kalorii. Inną opcją jest zewnętrzny tor ze schodami stadionowymi. Szybka 10-minutowa sesja w środku treningu spala dodatkowe 100 kalorii. Dwa zestawy schodów w połowie spaceru dwa razy w tygodniu dają dodatkowe 900 kalorii miesięcznie.



Chodź dodatkowe 15 minut dziennie



Kilka krótszych spacerów w ciągu dnia to dobry sposób na zwiększenie spalania kalorii i liczby kroków przy jednoczesnym zwalczaniu negatywnych konsekwencji, jakie może mieć siedzący tryb życia na przyrost masy ciała. Wykonując szybki 15-minutowy spacer przed kolacją w tempie 5 km na godzinę, spalisz dodatkowe 67 kalorii. Możesz również podzielić go na trzy krótkie 5-minutowe spacery przed każdym posiłkiem. Zaledwie 15 minut marszu dziennie daje dodatkowe 469 kalorii tygodniowo i nieco ponad 2000 w ciągu miesiąca.Czytaj też:

