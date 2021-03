Odchudzasz się? Oto najlepszy moment na ważenie

Twoja waga zmienia się w ciągu dnia. Dlatego to, ile ważysz z samego rana, nie ma wiele wspólnego z wagą po południu bezpośrednio po zjedzeniu obiadu.

Poranek jest dobry, ale lepsza jest konsekwencja

Jeśli chcesz wybrać konkretną porę dnia, aby się ważyć, uczyń ważenie pierwszą rzeczą rano po opróżnieniu pęcherza i jelit. Dlaczego? Otóż poranek jest zazwyczaj końcem najdłuższego okresu w ciągu doby, w którym nie spożywałeś jedzenia lub nie wykonywałeś forsownych ćwiczeń.

Kiedy ważysz się, gdy wstajesz rano, czynniki takie jak ćwiczenia lub to, co zjadłeś dzień wcześniej, nie mają znaczącego wpływu.

Użyj dokładnej wagi

Konsekwencja w ważeniu nie ogranicza się do pory dnia, w której się ważysz.

Aby uzyskać lepszy pomiar swojej wagi i jej wahań, weź pod uwagę sprzęt, którego używasz i co jeszcze ważysz (np. ubranie). Ponadto niektóre wagi są dokładniejsze niż inne. Możesz przeglądać witryny zawierające oceny i opinie kupujących

Używaj swojego sprzętu poprawnie

Umieść wagę na twardej, płaskiej, równej powierzchni, bez wykładziny lub dywanu. Najprostszym sposobem skalibrowania wagi po umieszczeniu jej w dobrym miejscu, jest wyregulowanie wagi do dokładnie 0,0 kg.

Ponadto, aby zapewnić spójny pomiar, podczas porannego ważenia, zważ się po skorzystaniu z toalety i stojąc nieruchomo, by równomiernie rozłożyć ciężar na obu stopach.

Nie waż się na innnych wagach

Teraz, gdy masz już dobrze skonfigurowaną wagę, użyj jej. Co ważniejsze, używaj tylko tej jednej wagi. Nawet jeśli twoja waga ma odchylenia, będzie spójna. Wszelkie nieścisłości będą „winą” tego samego źródła.

Innymi słowy, każda zmiana będzie odzwierciedleniem prawdziwej zmiany wagi, a nie zmiany sprzętu.

Należy pamiętać, że sprzęt może nie zawsze być dokładny w przedstawianiu pomiaru masy ciała. Badanie z 2017 r. obejmowało audyty wag w 27 klinikach dziecięcych. Wyniki pokazały, że tylko 16 ze 152 skontrolowanych wag – to mniej niż 11 procent – było w 100 procentach poprawne.

Zawsze waż to samo

Po wybraniu wagi zawsze waż to samo. Prawdopodobnie najbardziej konsekwentnym i najłatwiejszym sposobem ważenia się jest wejście na wagę nago. Jeśli to nie jest możliwe, staraj się być konsekwentny w swoim ubraniu. Na przykład, jeśli musisz nosić buty, staraj się nosić te same buty za każdym razem, gdy się ważysz.

Pamiętaj też, że waga będzie ważyć żywność i płyny, które ostatnio spożyłeś.

Zazwyczaj po jedzeniu ważysz więcej. Zwykle po wyczerpującej aktywności fizycznej ważysz mniej z powodu utraty wody, którą straciłeś w wyniku pocenia się. Dlatego najlepiej zważyć się rano, przed jedzeniem lub ćwiczeniami.

Czytaj też:

Idziesz na spacer? Sprawdź, jak go wzbogacić, aby schudnąć!Czytaj też:

Skuteczna dieta za pośrednictwem wideorozmów. Będzie przełom w odchudzaniu?Czytaj też:

Chcesz coś przekąsić, ale boisz się, że zaszkodzi to twojej diecie? Oto 5 przekąsek, które możesz spożywać bez poczucia winy