Co się stanie, jeśli odstawisz cukier na 15 dni?

Cukier to rozpuszczalny węglowodan: biologiczna cząsteczka składającą się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Cukry proste, czyli monosacharydy obejmują glukozę i fruktozę. Cukier złożony, czyli disacharyd, jest znany jako sacharoza, która składa się z glukozy i fruktozy. Podczas trawienia organizm rozkłada disacharydy na monosacharydy.

Czy cukier szkodzi zdrowiu?

Niektóre rodzaje cukru szkodzą bardziej, inne mniej. Naturalne cukry z owoców, warzyw czy orzechów uznawane są przez dietetyków za mniej szkodliwe od cukru rafinowanego. Cukier rafinowany powstaje po ekstrakcji naturalnych cukrów. Zawiera go duża część dostępnej w sklepach żywności. Popularne przykłady tego cukru to sacharoza, czyli zwykły biały cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Spożywanie rafinowanego cukru wiąże się z większym ryzykiem występowania chorób, takich jak:

otyłość,

cukrzyca typu 2,

choroby serca.

Czym zastąpić cukier?

Istnieją różne naturalne substancje słodzące, które są w stanie zastąpić smak używanego na co dzień cukru rafinowanego. Jedną z takich substancji jest stewia. Pochodząca z Ameryki Południowej roślina kryje w liściach i łodygach glikozydy stewiolowe, odpowiadające za słodki smak. Stewia jest słodsza od zwykłego cukru ok. 200 razy i nie zawiera kalorii. Wystarczy niewielka ilość tego składnika, aby przygotować słodki napój lub deser.

Poznaj powody, dla których warto odstawić cukier

1. Zdrowsze jelita



Wyelimowanie cukru z diety sprawi, że twoja mikroflora jelitowa będzie bardziej zrównoważona. Nadmiar cukru obecny w jelitach sprawia, że zmniejsza się ilość korzystnych bakterii, co może wywoływać choroby jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i celiakia. Stwierdzono, że nadmierne spożycie cukru zwiększa też prawdopodobieństwo infekcji i stanu zapalnego. Jest to zespół znany jako „nieszczelne jelito”.



2. Mniejsze uczucie głodu



Spożywanie cukru sprawia, że poziom glukozy gwałtownie wzrasta, organizm może wtedy uwolnić zbyt dużo insuliny, powodując spadek glikemii we krwi poniżej normalnego poziomu. Objawy „krachu cukrowego” obejmują głód, drażliwość, zmęczenie, niepokój, bóle głowy, trudności z koncentracją, drżenie i zawroty głowy

Niesłodkie jedzenie nie powoduje natychmiastowego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dlatego po zjedzeniu posiłku poczujesz się mniej głodny.



3. Zrzucenie kilogramów



Eliminując cukier z diety stracisz zbędne kilogramy, ponieważ poziom glukozy we krwi jest bardziej zrównoważony i nie czujesz pilnej potrzeby ponownego jedzenia po posiłku. Najnowsze badania wykazały, że zmniejszone spożycie cukru w diecie wiąże się ze zmniejszeniem masy ciała.



4. Młody wygląd skóry



To jak się odżywiasz, ma wpływ na wygląd twojej skóry. Cukier sprzyja występowaniu takich chorób jak np. takich jak trądzik. Stwierdzono również, że przyczynia się do starzenia skóry poprzez uszkadzanie struktury kolagenu. Kolagen jest białkiem, które odgrywa ważną rolę w naprawie i ochronie skóry.





5. Zmniejszenie poziomu stanów zapalnych



Zbyt duże spożycie cukru może powodować stany zapalne w organizmie, które są jedną z głównych przyczyn chorób przewlekłych. Przewlekłe zapalenia mogą uszkodzić tkanki i narządy, prowadząc do chorób takich jak cukrzyca, choroby serca, problemy jelitowe, a nawet rak.





6. Zmniejszenie poziomu lipidów

Wysokie spożycie cukru powoduje wysoki poziom glukozy we krwi, który zwiększa poziom lipidów we krwi. Twoje ciało próbuje obniżyć poziom glukozy we krwi, więc produkuje więcej insuliny. To sprawia, że twoje komórki pobierają cukier i przekształcają go w tłuszcz w tkankach, w tym w wątrobie i tkance tłuszczowej, gdzie tłuszcz jest przechowywany. Wątroba z kolei przekształca nadmiar cukru w trójglicerydy i LDL tzw. zły cholesterol, które następnie trafiają do krwioobiegu.









Eliminując cukier możesz zapobiec chorobom serca.



7. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może zwiększyć ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy. Jeśli usuniesz cukier z diety i zamiast tego zjesz zbilansowany posiłek, poziom glukozy we krwi wzrośnie i spadnie normalnie, co zapobiegnie nieprawidłowemu wydzielaniu insuliny i uszkodzeniu trzustki.



8. Lepszy sen

Najnowsze badania wykazały, że brak równowagi w poziomie glukozy we krwi zakłóca sen. Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym mieli słaby sen w porównaniu z osobami z prawidłowym poziomem glukozy we krwi.





9. Poprawia stan twoich zębów



Wyeliminowanie cukru zapobiega powstawaniu ubytków. Badania wskazują, że częstotliwość spożywania napojów słodzonych cukrem ma wpływ na rozwój i występowanie próchnicy.



10. Odczujesz przypływ energii







Kiedy przestaniesz jeść cukier, stopniowo poczujesz przypływ energii, a to dlatego, że cukier hamuje hormon zwany oreksyną, który stymuluje mózg do uwalniania dopaminy i serotoniny, które są znane jako hormony szczęścia. Gdy przestaniesz jeść cukier poczujesz się więc szczęśliwszy.





