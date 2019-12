Cudowne właściwości pomarańczy – dlaczego warto sięgać po nie jak najczęściej?

Pomarańcze to jedne z najpopularniejszych cytrusów na całym świecie. Latem dają orzeźwienie, jesienią i zimową stanowią doskonałe źródło witaminy C, która wspomaga odporność organizmu i jest świetnym antyoksydantem, walczącym z wolnymi rodnikami. Rewelacyjnie smakują i mają szerokie zastosowanie. Można jeść je solo, wyciskać z nich sok, dodawać do ciast i deserów, a także potraw mięsnych. Pomarańcze powinny stanowić element zdrowej, zbilansowanej diety.

Pomarańcze – skład

Pomarańcza ma ponad 170 różnych fitochemikaliów i ponad 60 flawonoidów. Wykazano, że wiele z nich ma właściwości przeciwzapalne i silne działanie antyoksydacyjne. Około 70 miligramów witaminy C można znaleźć w średniej pomarańczy, podczas gdy nieco większe mogą zawierać do 100 miligramów.

Jedna średnia pomarańcza (około 154 gramów) zawiera 80 kalorii, 0 gramów tłuszczu, 250 miligramów potasu, 19 gramów węglowodanów (14 gramów cukru i 3 gramy błonnika pokarmowego) oraz 1 gram białka.

W pomarańczach znajdziemy również:

tiaminę,



ryboflawinę,



niacynę,



witaminę B-6,



kwas foliowy,



kwas pantotenowy,



fosfor,



magnez,



mangan,



selen,



miedź.



Pomarańcze zawierają również cholinę (pomaga m.in. w utrzymaniu struktury błon komórkowych), zeaksantynę i karotenoidy (dwa silne antyoksydanty).

Pomarańcze – właściwości prozdrowotne

Pomarańcze są cenione na całym świecie i to nie bez powodu. Dzięki tak bogatemu składowi, włączenie ich do codziennej diety ma wyjątkowo korzystny wpływ na zdrowie. Oto kilka najważniejszych właściwości prozdrowotnych pomarańczy:

Ludzie, którzy regularnie zawierają pomarańcze w diecie, mają o 60 procent mniejsze prawdopodobieństwo rozwinięcia się w utratę wzroku (zwyrodnienie plamki żółtej) w porównaniu z tymi, którzy nie spożywają tych owoców.



Badanie z 2012 roku dotyczące owoców cytrusowych wykazało również, że kobiety, które spożywały duże ilości flawonoidów (szczególnie ze źródeł takich jak pomarańcze), miały o 19 procent niższe ryzyko wystąpienia udaru w porównaniu z kobietami, które spożywały najmniejszą ilość.



Jedno z badań wykazało również poprawę funkcji mięśni i zmniejszenie bólu po wysiłku u uczestników, którzy codziennie spożywają 400 mg witaminy C.



Pomarańcze, dzięki dużej zawartości potasu, mogą wspomagać regulację ciśnienia krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i redukcję nadmiaru sodu. Ponadto zawartość błonnika, witaminy C i choliny w pomarańczach wspiera zdrowie serca.



Jako doskonałe źródło silnej przeciwutleniającej witaminy C, pomarańcze mogą również pomóc w zwalczaniu powstawania wolnych rodników, o których wiadomo, że powodują raka.



Witamina C odgrywa istotną rolę w tworzeniu kolagenu, a więc poprawia wygląd skóry i wspomaga jej regenerację.



Czy kogoś jeszcze trzeba namawiać do jedzenia pomarańczy?

