Ile kalorii ma smalec? Takiego pytania raczej nie zadaje sobie nikt, kto sięga po pajdę chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Wszyscy wiemy, że smalec jest kaloryczny i wyjątkowo niezdrowy. Problem w tym, że jest też smaczny i trudno sobie odmówić takiej przekąski.

Smalcu używamy nie tylko do kanapek. Wiele osób stosuje go jako tłuszczu do smażenia kotletów, ziemniaków, makaronu. Smalcu używamy też do smażenia pączków czy faworków, a tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami i większość z nas spożyje go bardzo dużo. Dlatego też warto wiedzieć, ile kalorii sobie dostarczymy.

Ile kalorii ma smalec?

Jak podaje „Przewodnik po kaloriach” (wydawnictwo: Firma Księgarska), w 100g smalcu znajduje się 891 kalorii. Są tam też śladowe ilości węglowodanów i białek. Jednak w 99 procentach mówi o tłuszczach. W dodatku są to tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ogólnie uznawane za niezdrowe. Dlatego też lepiej unikać ich nie tylko na diecie odchudzającej. Jeśli zależy nam na zachowaniu dobrego zdrowia, powinniśmy spożywać jak najmniej tłuszczów zwierzęcych.

