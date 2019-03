Ser żółty jest jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych. Doskonale smakuje z pieczywem, ale można go też spożywać solo. Znawcy serów pewnie rzadko sięgają po goudę, ale... jest to jeden z najbardziej znanych i uniwersalnych rodzajów sera. Pewnie masz go w lodówce. Pytanie, ile kalorii ma gouda?

Odchudzanie często wiąże się z wykluczeniem niektórych produktów spożywczych z diety. O ile rezygnacja z przetworzonej żywności, słodyczy, nadmiaru soli, fast-foodów czy alkoholu jest zrozumiała. często rezygnujemy także z innych produktów, które uważamy za tuczące. Żółty ser jest tutaj doskonałym przykładem. Większość z nas go uwielbia i sięga go niego każdego dnia. Kanapka ze świeżym chlebem, żółtym serem i pomidorem? Rewelacja. Dieta nie musi być męczarnią. Możesz jeść swoje ulubione produkty, ale musisz wiedzieć, ile mają kalorii. Czytaj także:

Mity na temat odchudzania, w które wciąż wierzymy Ile kalorii ma gouda? Ten smaczny, żółty ser w 100g zawiera aż 375 kalorii. Spokojnie, na ogół jemy mniej. Porcja 40g (około 2 plasterków, gdy kupujemy ser na wagę) ma 150 kalorii. Czy to dużo? To zależy, czy jesteśmy na diecie i czy konsekwentnie liczymy kalorie. Jeśli uwielbiamy goudę, nie wykluczajmy jej z menu, a jedynie włączmy do swojego dziennego limitu kalorii. Przecież nie chodzi o to, że odmawiać sobie ulubionych produktów. Szczególnie, jeśli nie są wybitnie niezdrowe. Czytaj także:

3 błędy, przez które tyjemy, zamiast tracić na wadze