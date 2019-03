Nie wylewaj wody po gotowaniu ziemniaków! Ma niesamowite zastosowania

Wiele mówi się o tym, że gotowanie warzyw wypłukuje z nich cenne składniki odżywcze. Choć jest to jedna z najzdrowszych metod obróbki termicznej pokarmów, jak widać ma swoje wady. W przypadku ziemniaków zaleca się gotowanie ich w skórce (tzw. ziemniaki w mundurkach). Nie każdy jednak lubi takie ziemniaki. To jednak prosty sposób, by czerpać więcej korzyści zdrowotnych z ziemniaków. Skórka zawiera bowiem mnóstwo błonnika. A co jeszcze można zrobić, by jak najlepiej wykorzystać ziemniaki, przygotowane do obiadu? Nie wylewać wody po ich gotowaniu.

Cenne składniki odżywcze

Woda po gotowaniu ziemniaków zawiera mnóstwo cennych składników odżywczych: wapń, fosfor, potas, żelazo, błonnik, skrobię, witaminę A, K, E oraz szereg witamin z grupy B. Aby jednak móc w nich w pełni korzystać, trzeba pamiętać o jednej, istotnej rzeczy – nie powinniśmy dodawać do gotowania soli, a jednak większość z nas to robi. Taka woda traci już co najmniej jedno zastosowanie: pielęgnację roślin.

Nietypowe zastosowania wody po gotowaniu ziemniaków

Woda po gotowaniu ziemniaków może stanowić bazę do gotowania zup i sosów. Dzięki zawartości skrobi, naturalnie zagęści potrawę.



Jeśli jej nie posolimy, możemy podlewać nią kwiaty w domu i w ogrodzie. Tak samo sprawdzi się woda po gotowaniu innych warzyw (np. marchewki, buraków) czy jajek. Woda po ziemniakach jest dobrym nawozem, dzięki dużej zawartości wapnia, fosforu i potasu.



Woda po ziemniakach pomoże także uporać się z kamieniem i rdzą w łazience.



W Internecie można znaleźć też porady na temat wspomagania leczenia kamicy nerkowej wodą po gotowaniu ziemniaków. Przed rozpoczęciem takiej kuracji lepiej jednak skontaktować się z lekarzem.



