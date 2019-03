6 naturalnych termogeników, które pomagają spalić tłuszcz

Spalacz tłuszczu to popularny w ostatnich latach termin, którym określa się substancje w pełni naturalne (zioła i przyprawy), pochodzenia naturalnego (suplementy zawierające ekstrakty roślinne), a także, często niedozwolone np. w sporcie i nielegalne na naszym rynku leki o działaniu silnie termogennym (podnoszącym temperaturę ciała). Wyróżnić tutaj można np. wyjątkowo niebezpieczną dla zdrowia sibutraminę o działaniu hamującym głód oraz przyśpieszającym przemianę materii i dość chętnie przyjmowany przez kulturystów clenbutrenol, który kiedyś był stosowany w celu leczenia astmy oskrzelowej. Do nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia spalaczy tłuszczu zalicza się także substancję o nazwie DNP – przez ten pestycyd i środek bojowy w jednym, można „ugotować się” we własnym ciele.

Naturalne spalacze tłuszczu – zdrowy sposób na przyśpieszenie odchudzania

Odchudzanie wymaga wielu wyrzeczeń. Bez diety i aktywności fizycznej nie sposób osiągnąć idealnej sylwetki. W przeciwieństwie do szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia farmaceutyków stosowanych jako substancje spalające tłuszcz, te naturalne, nie powinny nam zaszkodzić, o ile oczywiście nie jesteśmy np. na nie uczuleni.

Jednym z najbardziej znanych spalaczy tłuszczu jest kofeina, ale niestety nie każdy może wypić dziennie kilka kaw lub stosować syntetyczną kofeinę, która bardzo często jest składnikiem suplementów odchudzających. Skupmy się więc na stosunkowo bezpiecznych, tanich i skutecznych termogenikach, które pomogą zmobilizować organizm do spalania rezerwy tłuszczowej poprzez podniesienie termogenezy.

Naturalne spalacze tłuszczu – lista

6. Chili (pieprz kajeński)

Papryczka chili też należy do grupy naturalnych termogeników. Dzięki swojemu działaniu wywołuje wzrost termogenezy, przyśpiesza metabolizm, a także hamuje głód. Co jeszcze przyśpiesza termogenezę? Działaniem termogennym i przyśpieszającym spalanie tłuszczu cechuje się także cynamon, czerwone wino, guarana, karczoch i witamina C.



5. Czosnek

Czosnek również wykazuje działanie termogenne. Dzięki temu, że działa napotnie i rozgrzewa organizm, często stosowany jest w czasie przeziębienia i grypy. Warto po niego sięgać także podczas odchudzania w celu szybszej redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej.



4. Kurkuma

Kurkuma to kolejna przyprawa o działaniu spalającym tłuszcz. Zawiera ona kurkuminę, czyli substancję, która m.in. ogranicza rozrost komórek tłuszczowych. Co więcej, kurkuma reguluje apetyt, więc zapobiega także nadmiernemu przybieraniu na wadze.



3. Korzeń imbiru

Aromatyczny, ostry i rozgrzewający imbir to świetny spalacz tłuszczu. Po jego spożyciu można odczuć wzrost temperatury ciała, który jest dowodem na to, że w naszym organizmie zachodzą intensywne procesy spalania. Imbir oprócz tego, że jest naturalnym termogenikiem ma także szereg innych właściwości, które warto wykorzystać nie tylko w czasie odchudzania. Rozgrzewająca moc imbiru doskonale wspomaga organizm w czasie sezonowych infekcji; imbir działa także przeciwzapalnie i reguluje pracę układu trawiennego.



2. Czerwona herbata

Herbata czerwona także przyspiesza spalanie tłuszczu. Wprawdzie nie zawiera ona kofeiny, ale jest źródłem substancji hamujących magazynowanie tkanki tłuszczowej w organizmie oraz zwiększających ich biosyntezę.



1. Zielona herbata

Zielona herbata to jeden z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych dla zdrowia spalaczy tłuszczu. Ma ona nie tylko szereg właściwości prozdrowotnych, m.in. chroni przed nowotworami i chorobami serca, ale także spożywana systematycznie, wpływa na przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Zielona herbata zawiera kofeinę, której zawartość w gotowym napoju wzrasta wraz z ilością wykorzystanych do jego przygotowania liści oraz przedłużającym się czasem parzenia. Okazuje się, że filiżanka mocnej zielonej herbaty może mieć więcej kofeiny niż taka sama filiżanka kawy. Zielona herbata zawiera także katechininę – jest to związek przyśpieszający redukcję tłuszczu i zwiększający wydatek energetyczny organizmu.Czytaj także:

