Jak zwiększyć ilość błonnika w diecie? 5 prostych sposobów

Sięgnij po suplement diety

Na rynku dostępne są suplementy diety z błonnikiem. Występuje najczęściej w formie proszku (nawet smakowego!), który można dosypać do różnych dań i produktów. To dobra i szybka alternatywa. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić. Nadmiar błonnika pokarmowego może powodować ból brzucha, wzdęcia i zaparcia. Szczególnie, jeśli nie pijemy dużo wody. Dlatego też lepiej sięgać po naturalne źródła błonnika. Ilość trzeba zwiększać stopniowo, żeby jelita mogły się przyzwyczaić do niego.



Zaopatrz się w blender

Soki owocowe cieszą się dużą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że cukier z owoców przyjmowanych w tej postaci jest łatwiej przyswajalny. Ponadto w kwestii podaży błonnika zaleca się spożywanie owoców w postaci stałej, a więc na surowo. Jeśli lubimy "pić" owoce, powinniśmy zaopatrzyć się w blender. Rewelacyjnie sprawdzi się model butelkowy - koktajl przygotowywany jest już w butelce, która wystarczy zakręcić i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Taki napój zawiera zdecydowanie więcej błonnika niż sok. Z powodzeniem można łączyć różne warzywa i owoce, dzięki czemu koktajl staje się prawdziwą bombą witaminową.



Wypróbuj proste sztuczki

Jeśli tylko można, nie obieraj warzyw i owoców ze skórki - to idealne źródło błonnika pokarmowego. Co jeszcze możesz zrobić? Dodawać suszone owoce i orzech do swoich ulubionych dań, np. owsianki na śniadanie czy jogurtu naturalnego w formie lunchu w pracy.



Stosuj pełnoziarniste pieczywo

Nie trzeba robić wielkiej rewolucji, żeby wprowadzić więcej błonnika do swojej codziennej diety. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie klasycznych produktów spożywczych ich pełnoziarnistymi odpowiednikami. A więc sięgnąć po brązowy ryż zamiast białego, wybrać chleb pełnoziarnisty zamiast bułki wrocławskiej czy kajzerki.



Jedz więcej warzyw i owoców

To zdecydowanie najprostszy i najsmaczniejszy sposób na wprowadzenie błonnika do swojej diety. Niestety z owocami jest tak, że unikamy ich z powodu dużej ilości cukru, co jest zgodne z prawdą - owoce powinny znaleźć się w codziennej diecie, ale w rozsądnych ilościach. Natomiast warzywa powinniśmy jeść bez ograniczeń. Większość z nich zawiera niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów. Dobrze, byśmy wybierali surowe warzywa. Zjedzenie jednego jabłka dziennie i surówki ze świeżych warzyw jest już dużym krokiem w przypadku osób, które na co dzień sięgają głównie po śmieciowe jedzenie.

