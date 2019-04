Nie wylewaj wody po gotowaniu jaj. Można ją sprytnie wykorzystać. Skorupki też!

Jajka na twardo lub na miękko to obowiązkowy element weekendowego śniadania w wielu, polskich domach. Są smaczne, pożywne i łatwe do przyrządzenia. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z wodą po gotowaniu jaj? Okazuje się, że można ją sprytnie wykorzystać.

Chociaż jajka w codziennej diecie budzą pewne kontrowersje, specjaliści ds. żywienia są zgodni, że są zdrowe. Jedzone w rozsądnym ilościach lub ograniczane w przypadku konkretnych wskazań (np. wysoki poziom złego cholesterolu) stanowią element zdrowej, zbilansowanej diety. W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12, kwas foliowy, fosfor i dość sporo selenu. Jajka zawierają również przyzwoite ilości witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, wapnia i cynku. Należy jednak pamiętać, że wartości odżywcze jajka są uzależnione od chowu kur. Warto więc regularnie po nie sięgać.

Czy można jeść banany z brązowymi plamkami? Woda po gotowaniu jaj Ostatnio prym wiedzie trend „zero waste", zakładający m.in. świadome wykorzystywanie różnych odpadków kuchennych. Wszystko po to, by nie marnować wartościowych produktów, które można w sprytny sposób wykorzystać. Zwolennicy tego stylu życia znaleźli już zastosowanie dla wody po makaronie czy ogórkach kiszonych. Woda po gotowaniu jaj też na ogół ląduje w zlewie. Tymczasem znajdziemy w niej wiele składników odżywczych. Wodę po gotowaniu jaj najczęściej wykorzystuje się do podlewania roślin domowych. To bogaty minerały płyn, który odżywia korzenie, zapewniając roślinie szybszy wzrost. Natomiast skorupki jaj w 90 proc. składają się z wapnia. Zawierają także cynk, fosfor, magnez, chrom i żelazo oraz niektóre inne minerały. Jak wykorzystać skorupki? Wystarczy je sproszkować i dodawać do potraw i koktajli.

