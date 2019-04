Chcesz mieć zdrowe oczy? 9 produktów, których nie może zbraknąć w twojej diecie

Woda

Tak, nasze oczy też jej potrzebują. Nasze oczy składają się z wielu płynów. Podobnie jak każda inna część ciała, oczy potrzebują wody, aby zachować wilgoć i móc optymalnie funkcjonować. Woda jest niezbędna do jasnego widzenia i utrzymuje oczy w dobrej kondycji.



Nabiał

Nabiał jest dobrym źródłem witaminy A i cynku. Witamina A pomaga rogówce, podczas gdy cynk przenosi tę witaminę do oczu, gdzie można ją dobrze wykorzystać.



Cytrusy

Witamina C pomaga uszczelnić drobne naczynia krwionośne, znajdujące się w oczach. Dlatego cytrusy mogą zapobiegać rozwojowi zaćmy, a także zmniejszać ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.



Orzechy

Orzechy, nasiona i pełne ziarno również powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie, ponieważ zawierają dużo witaminy E i kwasów tłuszczowych omega-3. Ta witamina pomaga zminimalizować ryzyko zaćmy i związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej.



Marchewki

Marchew zawiera zarówno w beta-karoten, jak i witaminę A.



Jajka

Dwa wyżej wymienione związki znajdziemy też w jajkach, dlatego i one powinny znaleźć się w codziennej diecie. Co więcej, jajka są też dobrym źródłem witaminy A i cynku. Witamina A chroni powierzchnię oka, zwaną rogówką, przed uszkodzeniem. Tymczasem cynk utrzymuje zdrową i silną siatkówkę.



Szpinak

Zielone warzywa liściaste są pełne witaminy C i witaminy E, które są dobre dla zdrowia oczu. Ale jest w nich coś jeszcze, co czyni je tak dobrymi: karotenoidy, a dokładnie zeaksantynę i luteinę. Te dwa związki są zasadniczo rodzajami witaminy A występującymi w roślinach. Są dobre do ochrony przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem.



Batat

Słodkie ziemniaki są doskonałym źródłem beta-karotenu. Ten składnik odżywczy jest przekształcany w organizmie w witaminę A, która jest prawdopodobnie najbardziej znaną witaminą dla zdrowia oczu. Beta-karoten jest znany ze swojej zdolności do zapobiegania lub opóźniania zwyrodnienia plamki żółtej. Każdy z nas słyszał, że witamina A chroni przed ślepotą nocną.



Łosoś

Kwasy tłuszczowe omega-3 są świetne dla zdrowia oczu. Niewystarczające ilości mogą powodować suchość oczu, zwłaszcza wynikającą z długotrwałego użytkowania komputera.