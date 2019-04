Cydr czy białe wino? Który alkohol ma mniej kalorii?

Większość związków rozpada się wiosną. Dlaczego?

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, a my wraz z nią – wychodzimy z zimowego letargu i mamy więcej chęci do działania. Właśnie wtedy nasze hormony zaczynają buzować, pragniemy odświeżenia, więc... szukamy wrażeń. Efekt?...