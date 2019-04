Zrezygnuj z chemii. Poznaj domowe sposoby barwienia jajek

Przed świętami wielkanocnymi w każdym sklepie możemy kupić barwniki do jaj. Cieszą się dużą popularnością, ponieważ przy ich użyciu możemy szybko zrobić pisanki. Nie brakuje też różnych termokurczliwych naklejek i innych produktów do dekorowania świątecznych jajek. Zwolennicy ekologicznego stylu życia omijają jednak ten dział szerokim łukiem. Szczególnie, że barwienie jaj domowymi sposobami jest naprawdę łatwe, a dodatkowo jest okazją do spędzenia czasu w gronie rodziny i prac manualnych z dzieckiem.

Barwienie jaj domowymi sposobami

Większość produktów, których potrzebujesz do naturalnego barwienia jaj, znajdziesz w swojej kuchni. Najprostszy sposób to ugotowanie wywaru i odstawienie go na kilkanaście godzin. Następnie znów podgrzewamy wywar. Jajka powinny pozostać w barwniku aż do jego wystygnięcia. Przed wyjęciem dodajemy kilka kropel octu.

Kolor biały – wystarczy na kilka minut włożyć jajko ugotowane na twardo do szklanki z octem.



Kolor pomarańczowy – aby go uzyskać, należy zanurzyć jajko na kilka minut w soku z marchwi z dodatkiem octu.



Kolor brązowy nada mocna, czarna kawa.



Kolor czerwony uzyskamy dzięki łupinom czerwonej cebuli.

Kolor różowy uzyskamy, wkładając jajko do wywaru z buraków. Im bardziej będzie rozcieńczony, tym jaśniejsza będzie nasza pisanka.



Kolor zielony zrobimy równie łatwo, przy pomocy wywaru z młodego jęczmienia, szpinaku czy szczypiorku.



Żółto-złoty kolor nada kurkuma lub curry. Możemy też zastosować wywar z łupin cebuli, wówczas uzyskamy kolor bursztynowy.



Kolor niebieski uzyskamy dzięki czarnej borówce.



