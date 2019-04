Ta surówka obniża cholesterol i reguluje ciśnienie krwi. Potrzebujesz dwóch składników

„Uwaga” TVN: Matka samotnie wychowująca dzieci zapadła w śpiączkę...

„Mamo! Obudź się! Wracaj do domu!”. To słowa dzieci, które od kilku miesięcy błagają mamę, by się obudziła. 32-letnia Katarzyna jest w śpiączce po tragicznym wypadku.