Jak zwalczyć ochotę na słodycze? 5 skutecznych sposobów

Słodki smak poznajemy już w życiu płodowym, więc nic dziwnego, że tak bardzo go lubimy. Warto jednak uważać na słodycze, bo spożywane w nadmiarze szkodzą i to równie bardzo, jak alkohol i papierosy! Co zrobić, gdy dopada nas ochota na słodycze? Jak pohamować wilczy głód i zamiast sklepowych słodkości wybrać wartościową przekąskę?

Nadmierny apetyt na słodycze

Jedzenie słodyczy uważane jest za przywilej dzieciństwa, ale ich nadmierne spożycie nie dotyczy jedynie dzieci. Jeżeli zbyt często sięgamy po słodycze, zwłaszcza te sklepowe, grozi nam nie tylko nadwaga, ale także uzależnienie od cukru, próchnica i cukrzyca typu II. Konsekwencji nadmiernego spożycia cukru jest wiele, a wszystkie negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia oraz wygląd zewnętrzny.

Ciągła ochota na coś słodkiego może być niepokojącym objawem. Jeżeli towarzyszy jej złe samopoczucie, senność i rozdrażnienie, może oznaczać spadek glukozy we krwi oraz być pierwszą z oznak cukrzycy; gdy zjedzenie czegoś słodkiego szybko poprawia nam nastrój, a ochota na słodycze pojawia się przede wszystkim w sytuacjach stresowych, to znak, że nasz mózg uzależnił się od cukru i jak najszybciej musimy ograniczyć jego spożycie. Uzależnienie od słodyczy to prosta droga do niekontrolowanego przybierania na wadze, więc jeżeli nie potrafimy samodzielnie poradzić sobie z problemem, trzeba skonsultować się ze specjalistą dietetykiem i psychologiem.

Jak pokonać ochotę na słodycze?

Na początek trzeba uświadomić sobie powagę sytuacji i znaleźć przyczynę problemu. Jeżeli sięgamy po słodycze zbyt często, trzeba wykonać badania, które mogą pomóc w zdiagnozowaniu insulinooporności oraz cukrzycy typu II. Jeżeli stan zdrowia nie budzi żadnych wątpliwości, to można spróbować sprawdzonych sposobów na to, aby pokonać ochotę na słodycze i tym samym znacząco ograniczyć ich spożycie. Polegają one zarówno na zmianie nawyków żywieniowych, jak i stylu życia, ale nie wymuszają całkowitej rezygnacji ze słodkich przekąsek, bo nie każda z nich faktycznie szkodzi naszemu zdrowiu, a odrobina przyjemności jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Zdrowe zamienniki słodyczy

Dla zdrowia wcale nie musimy całkowicie rezygnować ze słodyczy. Wystarczy jedynie nauczyć się wybierać ich słodkie i jednocześnie zdrowe zamienniki oraz sięgać po nie z umiarem. Świeże i suszone owoce, gorzka czekolada, domowe ciasto, lody sorbetowe oraz np. domowe batony proteinowe pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym, a także dają nam odrobinę słodkiej przyjemności, która nie szkodzi zdrowiu.



Aktywność fizyczna

Ochota na coś słodkiego może mieć podłoże emocjonalne. Spadek nastroju i wiążące się z nim zmniejszone wydzielanie hormonów szczęścia sprawiają, że nasz organizm domaga się pocieszenia w postaci porcji cukru. Podobny wpływ na nasz mózg ma aktywność fizyczna, która w zdrowy sposób stymuluje wydzielanie hormonów odpowiadających za dobry nastrój i dodatkowo pomaga zadbać o stan zdrowia, usprawniając działanie układu krążenia i dotleniając wszystkie komórki oraz tkanki naszego organizmu



Picie wody

Ochota na słodycze może być pierwszym z objawów odwodnienia, o którym świadczy tzw. mały głód. Jeżeli poczujesz, że masz ochotę na coś słodkiego, sięgnij po szklankę wody, która nie tylko jest napojem życia, ale także staje się naszym sprzymierzeńcem w walce ze zbędnymi kilogramami.



Odpowiednio zbilansowana dieta

Podstawą zdrowego odżywiania jest odpowiednio zbilansowana dieta. W przypadku osób odżywiających się w monotonny i nieregularny sposób znacznie częściej występują napady wilczego głodu oraz ochota na słodycze. Aby ich uniknąć, trzeba zwracać uwagę na to, co jemy, bo większość spożywanych przez nas produktów jest źródłem „pustych kalorii”. Jedząc jak najmniej przetworzone produkty i stosując się do zasad zdrowego żywienia, możemy skutecznie zredukować ilość spożywanych słodyczy, bo dostarczamy do naszego organizmu odżywcze substancje, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości.



Regularne spożywanie posiłków

Niepohamowana ochota na słodycze pojawia się, gdy zbyt rzadko spożywamy pełnowartościowe posiłki. Wówczas nasz organizm domagając się niezbędnej mu do życia energii, daje nam znać, że czas uzupełnić cukry. Jak temu zaradzić? Najlepiej jeść 5 posiłków w ciągu dnia, które będą dostarczały długo uwalnianej energii w postaci węglowodanów złożonych oraz białka.Czytaj także:

Jak uniknąć efektu jo-jo?