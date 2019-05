Dlaczego rabarbar jest taki kwaśny? Nie, to nie zasługa dużej ilości witaminy C

Sezon na rabarbar w pełni. Stragany uginają się pod ciężarem kolorowych łodyg. Chociaż rabarbar jest warzywem, wiele osób żyje w przekonaniu, że to owoc. Pewnie dlatego, że często stanowi dodatek do ciast i słodkich deserów. Warzywo to słynie ze swojego kwaśnego smaku i grubych łodyg, które są zwykle gotowane z cukrem.

Rabarbar jest też wyjątkowy ze względu na swój kolor. Bywa czerwony, różowy, a nawet żółto-zielony. Dzięki temu doskonale nadaje się do deserów. Łodygi przypominają selera naciowego.

Sproszkowane korzenie rabarbaru są wykorzystywane w tradycyjnej, chińskiej medycynie ludowej od tysięcy lat. Łodygi są używane jako pokarm, najczęściej w słodkich zupach, dżemach, sosach, ciastach, tartach, kruszonkach i koktajlach. Mogą być również wykorzystywane do produkcji wina rabarbarowego.

Rabarbar – składniki odżywcze

Podobnie jak inne owoce i warzywa, jest bogaty w błonnik, zapewniając podobne ilości jak pomarańcze, jabłka lub seler. To, co na pewno wyróżnia to warzywo to zawartość witaminy K. W rabarbarze znajdziemy też umiarkowane ilości witaminy C. Trzeba przyznać, że nie to warzywo wyjątkowo bogate w składniki odżywcze.

W 100 g rabarbaru gotowanego z cukrem znajdziemy 116 kalorii.

Właściwości prozdrowotne rabarbaru

Rabarbar jest bogatym źródłem przeciwutleniających związków roślinnych. Oznacza to, że spożywanie go może pomóc walczyć z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi za uszkodzenia komórkowe. Badania pokazują, że błonnik znajdujący się w rabarbarze może obniżać poziom cholesterolu. Jednak badania nad jego korzyściami zdrowotnymi w inny sposób są ograniczone.

Dlaczego rabarbar jest kwaśny?

Jego kwasowość wynika głównie z dużej ilości kwasu jabłkowego i kwasu szczawiowego. Kwas jabłkowy jest jednym z najliczniejszych kwasów występujących w roślinach i przyczynia się do kwaśnego smaku wielu owoców i warzyw.