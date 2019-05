Ile kalorii ma arbuz i czy można jeść go bez umiaru?

3 największe, śniadaniowe grzechy. Może dlatego nie chudniesz?

Zdrowe śniadanie to podstawa udanego dnia. Niestety, często o tym zapominamy, co skutkuje nie tylko nadmiernym przybieraniem na wadze, ale także pogorszeniem samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Nieodpowiednio skomponowane śniadanie to...