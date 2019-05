Używasz mikrofalówki? 6 błędów, które najprawdopodobniej popełniasz

Rzucasz się na jedzenie

Parzy w język, ale i tak jesz? To błąd, ponieważ możesz się poparzyć. Szczególnie, że jedzenie z mikrofalówki ma to do siebie, że w jednym miejscu jest lodowate, a obok gorące. Inna sprawa, że taki posiłek jest po prostu niesmaczny.



Nie oddalaj się od mikrofalówki

Łatwo jest odejść od kuchenki mikrofalowej, gdy jedzenie się gotuje, ale nie oddalaj się daleko, ponieważ może dojść do prawdziwej katastrofy! Jedzenie może wykipieć i zabrudzić całe wnętrze. A każdy z nas, kto choć raz mył dokładnie mikrofalówkę, dobrze wie, że nie jest to przyjemne zadanie.



Zapominasz o widelcu

Pamiętaj, że do kuchenki mikrofalowej nie wolno wstawiać żadnych metalowych przedmiotów. Dotyczy to sztućców, miseczek, rondelków. Może dojść do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru!



Używasz niewłaściwych opakowań

Przede wszystkim nie należy podgrzewać produktów styropianowych. Ale to nie wszystkie opakowania, które znajdziemy na czarnej liście. Lepiej nie używać też papierowych i plastikowych toreb.



Nie używasz pokrywek

Mają nie tylko chronić wnętrze mikrofalówki przed zabrudzeniem, ale też po prostu dobrze wpływają na cały proces podgrzewania żywności. Ważne jednak, żeby wszystkie akcesoria można było używać do podgrzewania żywności w mikrofalówce!



Nie mieszasz w trakcie podgrzewania

Mikrofale bardzo szybko podgrzewają powierzchnie żywności, ale nie są w stanie wystarczająco szybko poruszyć ciepła do środka jedzenia. Oznacza to, że z wierzchu danie może parzyć, a nieco niżej być lodowato zimne. Dlatego też co około 30 sekund warto otworzyć drzwiczki i zamieszać jedzenie.