Jak zadbać o zdrowie serca? 10 produktów, które musisz włączyć do diety

Choroby serca co roku zabijają miliony ludzi na całym świecie. Tymczasem każdy z nas może zrobić wiele, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby serca – rzucić palenie, więcej się ruszać, zmienić dietę. Tylko tyle i aż tyle. Może więc zacząć od odżywiania? Dowiedz się, które produkty powinieneś włączyć do swojego codziennego menu, by twoje serce biło jak najdłużej.

Pomidory

Są pełne błonnika, potasu, witaminy C, kwasu foliowego i choliny, które są dobre dla serca.



Szpinak

Szpinak jest jednym z najlepszych źródeł dietetycznego magnezu, który wspomaga pracę układu nerwowego, mięśni i serca.



Owsianka

Produkty na bazie owsa znacznie obniżają poziom LDL i cholesterolu całkowitego bez żadnych działań niepożądanych.



Orzechy

Orzechy te są pełne białka, błonnika, minerałów, witamin i przeciwutleniaczy. To zdrowa przekąska, bogata w kwasy tłuszczowe omega-3.



Zielona herbata

Picie zielonej herbaty wiąże się z niewielkim (ale jednak!) obniżeniem poziomu cholesterolu, który, jak wiemy, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do chorób serca i udaru mózgu.



Tłuste ryby

Ryby są doskonałym źródłem wspomagających pracę serca kwasów tłuszczowych omega-3 i białka.



Nasiona chia

Nasiona te są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które wykazują wiele korzystnych efektów dla zdrowia, takich jak obniżenie poziomu triglicerydów, LDL i cholesterolu całkowitego. Obniżają również ciśnienie krwi i minimalizują gromadzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach.



Brokuły

Niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie brokułów gotowanych na parze może obniżyć poziom cholesterolu i zapobiec chorobom serca.



Owoce jagodowe

Są pełne polifenoli, które pomagają zmniejszyć ryzyko chorób serca. Antyoksydanty walczą z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi za szybsze starzenie się, stany zapalne, uszkodzenia komórek. Jagody są doskonałym źródłem błonnika, kwasu foliowego, żelaza, wapnia, witaminy A i witaminy C i mają niską zawartość tłuszczu.



Szparagi

Szparagi są doskonałym źródłem kwasu foliowego, który pomaga zapobiegać gromadzeniu się w organizmie aminokwasu zwanego homocysteiną. Wysoki poziom homocysteiny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób związanych z sercem, takich jak choroba wieńcowa i udar.

