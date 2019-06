Ten smaczny owoc pomaga obniżyć cholesterol. Kupisz go w każdym sklepie

Awokado posiada wiele właściwości zdrowotnych. Znajdujący się w tym owocu kwas oleinowy obniża poziom cholesterolu, natomiast potas, witaminy C,E,A,K oraz z grupy B mają dobroczynny wpływ np. na układ nerwowy. W swojej diecie awokado powinny uwzględnić osoby, które mają problemy ze wzrokiem. Jest ono bowiem bogactwem luteiny i zeaksantyny. Z ich ilością nie należy jednak przesadzać, bo są kaloryczne. W średniej wielkości owocu znajduje się 230 kcal oraz aż 40 g tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że jest to zdrowy tłuszcz – taki, który powinien występować w naszej diecie, ponieważ jest niezbędny do funkcjonowania organizmu.

Jakie właściwości prozdrowotne wykazuje awokado?

Awokado ma bardzo dobry wpływ na zdrowie człowieka:

obniża poziom cholesterolu,



wspomaga odchudzanie,



umożliwia rozpuszczanie się niektórych witamin (A, D, E, K),



reguluje ciśnienie krwi,



zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u płodu,

zapobiega cukrzycy,

przyspiesza metabolizm,

wykazuje działanie przeciwnowotworowe dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy,

wspiera pracę układu immunologicznego,

sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Pestka z awokado

Kto choć raz korzystał w kuchni z awokado, ten wie, że owoc ten posiada imponującą pestkę. Niektórzy wykorzystują ją w kuchni w kosmetyce. Po wysuszeniu i starciu na tarce może być dodawana do peelingów, ale także spożywana jako dodatek do koktajli, zup czy sałatek.

Naukowcy z Pennsylvania State University twierdzą, że w pestkach z awokado znajduje się ekstrakt, który może mieć ważne właściwości przeciwzapalne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat badacze ci wyodrębnili i opracowali związek z nasion awokado, wytwarzając pomarańczową ciecz. W 2016 roku, po opatentowaniu tej mieszanki pochodzącej z awokado jako barwnika, Joshua Lambert i Gregory Ziegler założyli firmę Persea Naturals, która teraz dystrybuuje ją jako naturalny dodatek do barwników spożywczych.

Obecnie Lambert, Ziegler i współpracownicy są zainteresowani ustaleniem, czy mogą zastosować ten sam związek jako substancję przeciwzapalną. Jeśli ich teoria się potwierdzi, związek może pomóc w leczeniu stanów tak różnych, jak choroby układu krążenia i nowotwory.

Awokado należy myć przed krojeniem!

To bardzo ważne, a niestety wiele osób o tym zapomina. Podczas krojenia awokado, drobnoustroje, znajdujące się na powierzchni skórki, dostają się do miąższu. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) pod koniec 2018 roku ogłosiła raport, w którym apelowała do konsumentów, by dokładnie myli awokado przed jego krojeniem. Wynika to z faktu, że znaczna część skórek z awokado, które zostały pobrane w ciągu 18 miesięcy, dała wynik pozytywny dla bakterii, takich jak Salmonella i Listeria. W rzeczywistości 17 procent z 1 615 testowanych awokado miało potencjalnie szkodliwe bakterie. Stwierdzono również, że 0,24 procent badanych awokado zawiera listerię w ich jadalnych częściach, nie tylko na skórce. Jest to niewielki procent, ale nie warto ignorować zagrożenia. Co ciekawe, próbki analizowane przez FDA zostały pobrane zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Czytaj także:

Ile kalorii ma bób i czy można jeść go na diecie?