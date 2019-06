Dawka energii w filiżance. Co odróżnia matchę od kawy?

Mogłoby się wydawać, że kawa jest najlepszym naturalnym napojem energetycznym. Okazuje się, że zyskująca na popularności matcha może być nawet lepszym źródłem energii, niż stara, dobra „mała czarna”. Energii, przeciwutleniaczy, składników odżywczych – a lista jest naprawdę długa.

Czym jest matcha?

Matchę najlepiej charakteryzują dwa kluczowe fakty, które jej dotyczą: jak wygląda jej zbiór i w jaki sposób jest konsumowana. W przeciwieństwie do większości roślin, z których pobierane są aromatyczne liście herbaty, krzewy matchy są uprawiane na obszarach, do których światło słoneczne niekoniecznie dociera. Przez to zostaje opóźniony proces fotosyntezy, w którym roślina przetwarza energię świetlną w chemiczną. Wzrost rośliny zwalnia, a jej liście zyskują intensywną zieloną barwę dzięki wyższemu stężeniu chlorofilu. Najmniejsze i najmłodsze liście są zbierane ręcznie, łodygi są usuwane, liście ponadto poddawane są działaniu pary, co zapobiega ich utlenianiu. W taki sposób można zatrzymać w tych drobnych listkach pełnię smaku i wartości odżywczych.

Zwyczajowo zielona herbata spożywana jest w postaci naparu, a raczej wydziela substancje smakowe do wody i jej liście następnie zostają wyrzucane. W przypadku matchy wygląda to zgoła inaczej. Jej liście po całkowitym wysuszeniu zostają sproszkowane, tak, by można było zalać je wodą i spożywać w postaci takiej mikstury. Naukowcy przekonują, że dzięki temu matcha dostarcza więcej składników odżywczych – matcha pod tym względem jest nawet dziesięciokrotnie bardziej wartościowa, niż tradycyjnie parzona zielona herbata. Jest przy tym bardziej treściwa. Możesz pić ją wtedy, gdy zwykle sięgasz po swoje ulubione źródło kofeiny. Jeśli mocno odczuwasz na sobie jej działanie, matcha będzie łagodniejsza. W godzinach wieczornych natomiast odczujesz porównywalne skutki wypicia obu napojów.

Jak wygląda matcha i jak smakuje?

Finalna forma matchy, którą możemy spotkać w sklepach, nie przypomina tej powszechnie znanej. Nie da się kupić jej porcjowanej w saszetkach ani liściach do samodzielnego zmielenia – jak ma to miejsce na przykład w przypadku ziaren kawy. Samo słowo „matcha” oznacza sproszkowaną herbatę w języku japońskim. Matche różnią się przy tym między sobą i jakość takiej herbaty można ocenić po jej wyglądzie. Na przykład wysokiej jakości matcha jest jasnozielona, przypomina delikatny puder, nie wykazuje posmaku goryczki, za to jest lekko słodka. Matcha o niższej jakości wygląda na bardziej ziarnistą i ma żółty odcień. Jej smak jest zdecydowanie bardziej gorzki, a dzieje się to za sprawą mniej rygorystycznemu procesowi selekcji liści herbaty, w którym także twardsze liście i fragmenty łodyg także zostają sproszkowane.

Wartości zdrowotne i energetyczne matchy

Regularne spożycie matchy wpływa korzystnie na pracę serca, ponieważ pomaga w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL i podnoszeniu poziomu cholesterolu HDL. Ponadto jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, w tym EGCG, który przeciwdziała nowotworowym. Przeciwutleniacze zmniejszają również stany zapalne, zwalczają zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze, a jednocześnie działają korzystnie na zdrowie mózgu. Matcha przy tym, w przeciwieństwie do kawy, która powoduje nagły wzrost energii, uwala tę energię stopniowo i powoli, co sprawia, że jest bardziej efektywna. Dzieje się to dzięki optymalnej zawartości L-teaniny, aminokwasu, który działa jako neuroprzekaźnik i poprawia sprawność mózgu. Uwalnianie energii z matchy może trwać nawet trzy lub cztery godziny. Matcha ponadto ma bardziej przyjazny dla żołądka odczyn w przeciwieństwie do kwasowej kawy – dlatego też łatwiej się trawi.

