Lubisz morele? Spróbuj zrobić z nich nalewkę. Obłędna!

Babska morelówka – przepis

Jedna z łatwiejszych w przygotowaniu nalewek, która nadaje się do spożycia już po 6 miesiącach. W szczególności przypadnie do gustu paniom. Przepis pochodzi z książki „Nalewki z całą mocą” (wydawnictwo Buchmann).

Składniki:

500 g moreli



300 g cukru



500 ml wody



1 l spirytusu rektyfikowanego

Nalewkę można przygotować również zalewając owoce pozbawione pestek litrem wódki. Kilka rozgniecionych pestek można dodać w celu poprawienia aromatyczności i smaku nalewki. Odstawić na miesiąc, po czym zlać nalewkę znad owoców. Owoce zasypać cukrem. Syrop, który powstanie, jest znakomitym dodatkiem do deserów, podobnie jak owoce nasączone alkoholem.

Przygotowanie:

Umyte morele przekroić na pół i wyjąć pestki, a następnie je zmiażdżyć. Z cukru i szklanki wody ugotować syrop, do którego wrzucić owoce i zmiażdżone pestki. Zagotować i odstawić na całą dobę. Po tym czasie przefiltrować płyn przez sitko wyłożone gazą i przelać do gąsiorka lub słoja. Wlać spirytus rozcieńczony pozostałą wodą. Powinna być przegotowana. Gąsiorek zamknąć i odstawić na 3 miesiące. Potem ponownie przefiltrować trunek przez filtr do kawy prosto do butelek. Odstawić na kolejne 3 miesiące.