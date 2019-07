Biały czy jaśminowy? Który ryż jest zdrowszy?

W wielu miejscach na świecie ryż stanowi podstawę diety. Spójrzmy chociaż na Japończyków – jedzą go niezwykle dużo, a trzeba przyznać, że jest to społeczeństwo cieszące się dobrym zdrowiem. Są też szczupli. W Polsce najczęściej sięgamy po biały i brązowy ryż, chociaż na sklepowych półkach znaleźć można też np. ryż jaśminowy, basmati czy dziki. Niektórzy twierdzą, że ryż jaśminowy jest zdrowszy od białego, ale czy to prawda?

Biały ryż – jak jest produkowany?

Biały ryż jest przetwarzany, co oznacza, że ​​łuska (twarda powłoka ochronna), otręby (warstwa zewnętrzna) i zarodek (rdzeń wewnętrzny) zostały usunięte. Dlatego też taki ryż zawiera mniej błonnika i składników odżywczych niż ryż brązowy. Jaśminowy produkowany jest podobnie, a więc i jego wartość odżywcza nie powinna znacznie się różnić. A jednak jest coś, na co warto zwrócić uwagę.

Ryż biały i jaśminowy – wartości odżywcze

W jednej szklance gotowanego, białego ryżu (140 g) znajdziemy 160 kalorii, a jaśminowego o 20 kalorii więcej. W jednej i drugiej porcji mamy 4 g białka, 1 g błonnika i 2 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń. Co ciekawe, w białym nie znajdziemy tłuszczu, a w jaśminowym 1 g. Można więc dostrzec pewne różnice. Ale czy to oznacza, że lepiej jeść biały ryż?

Ryż jaśminowy to długoziarnisty, pachnący ryż o różnym kolorze. Z drugiej strony biały ryż różni się wielkością i fakturą, ale zawsze jest biały. Zarówno biały ryż, jak i biały ryż jaśminowy są rafinowanymi ziarnami, ponieważ ich błonnik i wartości odżywcze części zostały usunięte. Oba sprzyjają skokom poziomu cukru po spożyciu. W rezultacie ryż jaśminowy pełnoziarnisty jest zdrowszą alternatywą niż biały ryż lub biały ryż jaśminowy.

Biały czy brązowy?

Na rynku można kupić brązowy ryż jaśminowy. Ze względu na zawartość błonnika ma mniejszą zawartość kalorii i węglowodanów niż ryż biały. Oferuje także wapń, żelazo i potas. Ponadto czerwone, fioletowe i czarne odmiany ryżu jaśminowego pełnoziarnistego zawierają różne ilości korzystnych składników odżywczych. Te związki roślinne mają właściwości przeciwutleniające, które pomagają wspierać i chronić komórki przed uszkodzeniem.

Warto jednak pamiętać, że biały ryż jest lekkostrawny i może być pomocy przy dolegliwościach żołądkowo-jelitowych.

Czytaj także:

Ten sok zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. Niewiele osób go pije