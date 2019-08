Ma jedynie 21 kalorii w 100 gramach. Dlaczego warto regularnie jeść bakłażana?

Bakłażan wciąż jest w Polsce niedoceniany. Chociaż możemy kupić go w każdym większym sklepie, Polacy zdecydowanie wolą cukinię, choć to dwa zupełnie inne warzywa. Niektórzy go kochają, a inni nie znoszą. Ale w może warto jednak włączyć go do diety ze względu na właściwości prozdrowotne, które wykazuje?

Z powodu swojej purpurowej barwy, bakłażan wygląda niezwykle apetycznie. W Polsce jednak warzywo to nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Najczęściej sięgamy po nie po to, by móc „w czymś” wyłożyć farsz i zapiec, gdy papryki i cukinie już nam się znudzą. Bakłażan jest dużym, podłużnym i nieco pękatym warzywem, które świetnie nadaje się do faszerowania. Nie warto jednak pozbywać jego miąższu, ponieważ zawiera wiele cennych składników. Bakłażan – skład Bakłażan jest bogaty w błonnik, ma niską zawartość kalorii, dostarcza wielu składników odżywczych. Skóra bakłażana jest bogata w przeciwutleniacze, błonnik, potas i magnez. W 100 g bakłażana znajdziemy około: 0,82 g białka



8,64 g węglowodanów, z czego 3,17 g to cukry



0,23 g tłuszczu



2,5 g błonnika



188 miligramów (mg) potasu



6 mg wapnia



1 mg sodu



0,12 mg cynku



1,3 mg witaminy C



0,25 mg żelaza



11 mg magnezu



15 mg fosforu



14 mikrogramów (mcg) kwasu foliowego



85 mcg witaminy B6



2,9 mcg witaminy K

Bakłażany zawierają także flawonoidy, takie jak antocyjany. Antocyjany to rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mają wiele zalet zdrowotnych. To właśnie im bakłażany zawdzięczają swój ciemny kolor. Prozdrowotne właściwości bakłażana Bakłażan nie tylko podkręca przemianę materii, ale też ma wyjątkowo mało kalorii - jedynie 21 w 100 gramach – dlatego doskonale nadaje się na przekąskę dla osób na diecie. Ponadto, to fioletowe warzywo ma więcej błonnika niż jabłka i jest uważane za… afrodyzjak! Zobaczcie dlaczego jeszcze warto często po nie sięgać. Czytaj także:

