Jesteś zdrowy? Nie odstawiaj glutenu

Nowe badania, opublikowane na łamach „Gastroenterology” raz na zawsze rozwieją wszelkie wątpliwości w kwestii eliminacji glutenu. „Nasze wyniki potwierdzają pogląd, że gluten nie powoduje objawów u osób, które nie mają na nie fizjologicznej podatności (tj. większości populacji)” – napisali dr Iain David Croall z Academic Unit of Radiology, University of Sheffield w Wielkiej Brytanii i współpracownicy.

Badanie to odnosi się do powszechnego przekonania opinii publicznej, że gluten jest niezdrowy dla ludzi, nawet wśród osób bez zdiagnozowanej celiakii lub wrażliwości na gluten bez celiakii. Takie badania były konieczne ze względu na panikę jaką zaczął wywoływać gluten.

Nietolerancja glutenu a nadwrażliwość na gluten

Nietolerancja glutenu, zwana również celiakią, jest bardzo poważną chorobą, które znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie. Chorzy muszą wyjątkowo uważać na to, co jedzą. Niestety nie chodzi wyłącznie o unikanie pieczywa i wyrobów mącznych. Gluten jest powszechnie dodawany do wielu różnych produktów, których nie kojarzymy z mąką i ziarnami zbóż, np. do pasztetu. Na szczęście w sklepach coraz częściej można spotkać specjalne działy z żywnością bezglutenową.

Celiakia polega na nietolerancji białka obecnego w nasionach pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Gdy chory spożyje któryś z tych produktów, jego układ immunologiczny reaguje obronnie i pojawia się szereg różnych objawów.

Wrażliwość na gluten może powodować różne, nieprzyjemne dolegliwości trawienne, ale nie jest tak niebezpieczna jak celiakia. Warto wówczas poddać się szczegółowej diagnostyce, ponieważ nasze dolegliwości mogą wynikać np. z zespołu jelita drażliwego.

