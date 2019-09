W domu masz tylko jabłka, a goście zjawią się za 15 minut? Wyczaruj z nich pyszny deser

Jabłka z cynamonem i goździkami, to niskokaloryczna i pyszna kompozycja. To połączenie sprawdza się jako rozgrzewający deser. Oto prosty i szybki przepis na tą przekąskę. Obejrzyj materiał wideo:

Jak przygotować deser z pieczonych jabłek:

Składniki:

jabłka,



cynamon,



goździki.

Przygotowanie:

Wydrąż z jabłek gniazda nasienne.



Wbij w każde jabłko kilka goździków.



Posyp je cynamonem.



Piecz je w temperaturze 200℃ około 30-40 minut.

Nawet jeśli goście już się zjawią, przywita ich smakowity zapach. Jabłka możesz polać sosem lub podać z lodami lub bitą śmietaną.

Ile kalorii ma jabłko?

W 100g surowego jabłka bez gniazda nasiennego znajduje się 47 kalorii. A więc małe jabłko (około 75g z gniazdem nasiennym) będzie miało około 35 kalorii. Średnie (około 112g) 47 kalorii, a duże (około 170g) 71 kalorii. Czy to dużo? Oczywiście, że nie. Tym bardziej że po zjedzeniu dużego jabłka długo będziemy czuć się senni. Nie oznacza to jednak, że jabłka można jeść bez ograniczeń – pamiętajmy, że zawierają cukry. Dobrze, by oprócz jabłek w naszej diecie znalazło się miejsce także na inne owoce, a przede wszystkim na warzywa.

Czytaj także:

Drugie śniadanie – istotny element dnia. Jak sprawić, by było smaczne i zdrowe?